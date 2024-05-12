Победитель Евровидения 2024 года Nemo разбил хрустальный кубок прямо на сцене: как это было и чем закончилась эпическая история. Видео

Во время победного выступления на Евровидении 2024 обладатель хрустального микрофона небинарный Nemo из Швейцарии нечаянно разбили свою статуэтку, не подсчитав силы во время "падения" на колени. К счастью, ситуация закончилась оптимистично – они получили еще один кубок, однако, без нанесенного принта песенного конкурса этого года.

Произошла эта ситуация в прямом эфире шоу, на кадрах которого было заметно, что Nemo сильно расстроились. Впоследствии на пресс-конференции они попытались разрядить обстановку такой потери и даже приурочили сломанную статуэтку к посылу песни.

"Я сломал код [отсылка к победной песне "The Code"], я сломал трофей, но, возможно, Евровидение тоже нуждается в исправлении…" – сказали Nemo.

Как можно увидеть увидеть, кубок сломался в области "ножки", когда победитель поставил его на сцену, приложив определенную силу. В это время пострадал большой палец Nemo, о чем он рассказал в Instagram. Впоследствии уже на пресс-конференции ему вынесли новый хрустальный микрофон, но уже без символики года – классический принт Евровидения без указанной страны и года.

Уже на Instagram-странице Nemo опубликовали видео, на котором они держат в руках обе статуэтки и поблагодарил всех, кто их поддерживал и голосовал. "Мы сломали код. Искренне спасибо от всего сердца", – подписали они.

Напомним, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. С хроникой первого и второго полуфиналов можно ознакомиться по ссылкам. Украина заняла третье место по результатам голосования зрителей и жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинское жюри распределило баллы между участниками финала Евровидения 2024. Победитель конкурса этого года получил максимальный балл.

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