О чем песня The Code, с которой Nemo из Швейцарии победили на Евровидении 2024

24-летний исполнитель Немо Меттлер, более известные как Nemo, стали одними из самых ярких участников Евровидения 2024, любимцем публики и фаворитом многих букмекеров. Представитель Швейцарии в ночь на 12 мая победил с треком The Code на Евровидении 2024 года.

Эта песня, как рассказывали сам певец, подробно описывает их осознание небинарной идентичности. И здесь следует сразу отметить, что Nemo определяет себя как небинарная особа, поэтому просят использовать по отношению к себе местоимения они/их.

По результатам зрительского голосования в гранд-финале Швейцария получила 230 баллов, а от жюри – 365 баллов, что позволило ей триумфовать на Евровидении 2024. OBOZ.UA предлагает подробнее узнать, о чем же пел Nemo в своей песне The Code.

В своих интервью Nemo рассказали, что его конкурсная песня глубоко открывает их осознание небинарной идентичности. Певец признался, что это дало им ощущение "свободы" и возможность "отстаивать все ЛГБТКИА+ сообщество" на сцене Евровидения. Исполнитель также поделились, что когда они "не чувствовали себя ни мужчиной, ни женщиной, им пришлось сломать некоторые стереотипы".

"Поиск себя был для меня долгим и часто тяжелым процессом... Эта песня должна стать безопасным пространством для людей, которые ищут свою правду и стремятся обрести собственную подлинность", – комментировали Nemo.

Перевод песни The Code:

Приветствую на шоу, знайте все

Что я закончили играть в эту игру и сорвали цепи

Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу

Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг

***

А-а-а, а-а-а-ах

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни

О добре и зле, держись крепче

Кто решает что такое плохо, а кто – что такое хорошо?

Все в балансе, это весь свет

У меня так многое в голове, я не могли заснуть всю ночь

Меня это так коснуло, взволновало

Это больше меня

А-а-а-ах

Позволь попробовать взлеты и падения

А-а-а-ах

Позволь почувствовать адский страх

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце бьется как

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце вырывается из груди

Отметим, Немо Меттлер родились 3 августа 1999 года в швейцарском городе Биль, где с детства играли на скрипке, фортепиано и барабанах. Когда карьера звезды пошла вверх, артист уже жили в Берлине. В свои 18 лет певец написали платиновый сингл и два миниальбома. Треки в большинстве своем были успешными, поэтому к 20 годам имя Немо уже стало узнаваемым и часто встречалось в чартах страны. За плечами артиста 20 песен, одна из которых – The Code.

Ранее OBOZ.UA писал:

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