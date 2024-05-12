Финал Евровидения 2024: на каком месте Украина

В шведском городе Мальме прошел гранд-финал 68-го песенного конкурса Евровидение. Конкурсантки от Украины – дуэт alyona alyona & Jerry Heil занял третье место в турнирной таблице благодаря зрительским голосам. Международные судьи, в свою очередь, не были в этот вечер щедры на балы для Украины.

Артистки вышли на сцену под вторым номером, исполнив конкурсную композицию "Teresa & Maria". Жюри оценило выступление alyona alyona & Jerry Heil в 146 баллов.

В этом году хрустальный микрофон получил представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code", завоевав сердца еврофанов. Исполнитель получил 365 баллов от жюри и 226 от зрителей.

Фанаты конкурса со всего мира отдали Украине 307 баллов. Перед началом гранд-финала букмекеры прочили украинскому дуэту 6 место.

Сами конкурсантки были обеспокоены своей позицией в шоу, ведь выходить на сцену под вторым номером считается "смертельным пятном". Детальнее – в нашем материале.

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. Все новости и выступления участников – смотрите здесь.

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