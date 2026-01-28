Организатор свадьбы Бруклина Бекхэма удивил правдой о закрытом праздновании и раскрыл, кто на самом деле главный в их семье

Организатор свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельц – Престон Бейли – раскрыл, что на самом деле происходило за кулисами закрытой церемонии, которая стала причиной раскола в звездной семье. По словам мужчины, он был сильно удивлен узнать, что после важного дня у старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов возникло неприязненное отношение к родителям, ведь он совершенно не замечал между ними напряжения.

Как отметил Престон Бейли, в важный день Бруклин Бекхэм был очень приятным человеком, в отличие от того, каким предстает перед публикой сейчас. Об этом организатор церемонии рассказал в комментарии Page Six.

"Меня удивляет, что он стал против своих родителей. Это не тот Бруклин, которого я знал, – такой милый, нежный парень... Он был просто приятным человеком, который здоровался и болтал. О своем опыте работы с Бруклином могу сказать так: во время планирования, особенно что касается деталей дизайна, он принимал очень активное участие. Я всегда считал его нежным, порядочным парнем. Никогда не было никакого напряжения", – вспомнил организатор.

Кроме того, Престон Бейли прокомментировал слухи о том, что Никола Пельц якобы контролирует каждый шаг Бруклина Бекхэма. По словам организатора, эти упреки являются абсолютно ложными, ведь она все время нуждалась в одобрении любимого, принимая любые решения.

"Я не помню, чтобы она была властной. Между ними было много любви. Все элементы дизайна показывали Николе, но для нее было важно, чтобы Бруклин их одобрил. Она не хотела ничего делать без его одобрения", – раскрыл Престон Бейли.

Что известно о скандале в звездной семье

Догадки, что отношения между членами звездной семьи далеко не идеальные распространялись по сети в течение довольно длительного времени, однако все точки над "і" расставил Бруклин Бекхэм, обнародовав серию заявлений в своих социальных сетях. Он публично обвинил родителей в многолетнем контроле, постоянных манипуляциях и попытках уничтожить его брак с Николой Пельц. Кроме того, Бруклин Бекхэм отметил: впервые в жизни решился отстаивать собственные интересы и не собирается примиряться с Дэвидом и Викторией Бекхэмами.

В эмоциональной заметке он не обошел вниманием события церемонии заключения брака с Николой Пельц, которые лишь обострили его вражду с родителями. По словам Бруклина Бекхэма, Виктория Бекхэм в последний момент отказалась шить платье для его возлюбленной, более того, "перехватила" их первый свадебный танец. Как отметил диджей, который играл на мероприятии, из-за такого поступка экс-участницы Spice Girls ее сын был в отчаянии, а все присутствующие чувствовали себя некомфортно.

После такой "исповеди" Бруклина Бекхэма, его отец публично заговорил об ошибках своих детей в социальных сетях. Дэвид Бекхэм прямо не упоминал имени старшего сына, однако заметил: "Они совершают ошибки, но дети имеют право на ошибки. Именно так они учатся. Иногда нужно позволить им совершить эти ошибки".

