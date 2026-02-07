Война в Украине привела к тому, что правительство Швейцарии выступило с инициативой: с 2028 года повысить НДС с нынешних 8,1% до 8,9%. Планом правительства предусмотрено повышение НДС на 10 лет с целью получить дополнительные 33 млрд долларов США на укрепление оборонных возможностей.

Рост фискального прессинга – это всегда плохо для общества. Хуже может быть только рост оборонных расходов, которые слабо стимулируют потребление. Если эти два явления сочетаются, то общество вместо того, чтобы тратить на медицину, технологии, космос и образование, делает ракеты, бомбы и снаряды, которые в лучшем случае годами лежат на складах, а в худшем – улетают к соседям.

О тренде оборонной истерии в Европе я предупреждал вас еще в прошлом году. Просто напомню таблицу из совместной публикации в Центре им. Разумкова.

Теперь вот очередь дошла и до Швейцарии. Рост расходов на оборону в Европе настолько велик, что возникает вопрос: а не дешевле ли раз и навсегда покончить с путинской россией?