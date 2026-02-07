В отдельных областях продолжат применяться аварийные обесточивания: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 8 февраля
В воскресенье, 8 февраля, по всей территории Украины снова объявили об ограничении электроснабжения. В течение суток будут действовать графики почасовых отключений для населения, а также ограничения потребляемой мощности (ООП) для предприятий и промышленных потребителей. В отдельных областях продолжат применяться аварийные обесточивания.
Об этом сообщили в"Укрэнерго". В компании объяснили, что такие меры являются вынужденными и связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры, вызванными российскими ракетными и дроновыми ударами.
Энергетики отмечают: режим работы сети может меняться в течение дня. Чтобы узнать точное время отключений по конкретному адресу, потребителям советуют проверять обновления на официальных ресурсах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.
Где смотреть группу и графики отключений
Напомним: еще в прошлом году "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам необходимо узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная, поэтому графики отключений могут быть увеличены. "Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль
