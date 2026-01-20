'Я никогда в жизни не чувствовал себя так униженно': старший сын Бекхэмов публично отрекся от родителей и раскрыл темную правду об 'идеальной семье'

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин Пельц Бекхэм публично заявил о разрыве отношений с родителями и отказе от примирения. Он обвинил их в многолетнем контроле, манипуляциях и попытках разрушить его брак с актрисой Николой Пельц.

По словам Бруклина в длинном объяснении в InstaStories, конфликт с семьей длится годами, однако окончательно обострился после свадьбы в 2022 году. Он подчеркнул, что больше не намерен молчать, поскольку, по его утверждению, родители сами выносили семейные вопросы в публичное пространство.

"Я молчал годами и делал все возможное, чтобы эти вопросы оставались частными. К сожалению, мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставив мне другого выбора, как выступить от своего имени и рассказать правду", – написал Пельц Бекхэм.

Он прямо заявил, что не планирует восстанавливать отношения с семьей. "Я не хочу примиряться со своей семьей. Я не нахожусь под контролем. Я впервые в жизни отстаиваю свои интересы", – подчеркнул он в заявлении.

Бруклин также обвинил родителей в полном контроле над публичным образом семьи. "На протяжении всей моей жизни мои родители контролировали освещение нашей семьи в прессе. Показательные сообщения в социальных сетях, семейные события и неискренние отношения были неотъемлемой частью жизни", – написал он.

Отдельно он остановился на событиях вокруг свадьбы с Николой Пельц. По его словам, Виктория Бекхэм в последний момент отказалась шить свадебное платье для невесты.

"Моя мама в последнюю минуту отказалась шить платье для Николы, заставив ее срочно искать новое", – отметил Бруклин.

Также он заявил, что накануне свадьбы родители пытались склонить его к подписанию документов об отказе от прав на собственное имя.

"За несколько недель до нашего большого дня мои родители неоднократно давили на меня и пытались подкупить, чтобы я подписал отказ от прав на свое имя. Они настаивали, чтобы я подписал документ до даты свадьбы", – написал он, добавив, что отказ напрямую повлиял на финансовые выплаты.

Бруклин описал и ситуацию с первым танцем на свадьбе, которую назвал одним из самых болезненных моментов: "Моя мама перехватила мой первый танец с женой, который был поставлен за несколько недель до этого под романтическую песню о любви. Перед 500 гостями свадьбы Марк Энтони позвал меня на сцену, где по расписанию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама, чтобы потанцевать со мной. Она танцевала со мной очень неуместно перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неудобно и униженно".

В заявлении он также отметил, что его жена постоянно подвергалась пренебрежению со стороны семьи: "Моя мама неоднократно приглашала женщин из моего прошлого в нашу жизнь таким образом, чтобы нам обоим было неудобно".

По словам Бруклина, даже попытки наладить контакт не дали результата. Он рассказал о поездке в Лондон на день рождения отца. "Мы все равно поехали в Лондон на день рождения моего отца и в течение недели нас игнорировали, пока мы ждали в гостиничном номере, пытаясь спланировать с ним качественное время. Он отклонил все наши попытки, за исключением большой вечеринки по случаю его дня рождения, на которую были приглашены сотня гостей и где в каждом углу стояли камеры", – отметил он.

В конце концов, по его словам, отец согласился на встречу только при условии, что Никола не будет присутствовать. "Это было как пощечина", – подчеркнул Бруклин.

Он также опроверг утверждения о том, что находится под контролем жены. "Большую часть своей жизни я был под контролем своих родителей", – заявил он. По его словам, именно дистанцирование от семьи помогло ему справиться с тревогой: "Впервые в жизни, отойдя от семьи, эта тревога исчезла".

Представители Дэвида и Виктории Бекхэмов пока публично не комментировали заявление сына. По данным американских медиа, семья ранее выражала желание наладить контакт, однако сам Бруклин в своем заявлении четко дал понять, что не видит возможности для примирения.

