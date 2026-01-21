Дэвид Бекхэм нарушил молчание после того, как его старший сын вынес на публику 'грязное белье' семьи

Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм прервал молчание после резонансного заявления своего старшего сына Бруклина Пельца Бекхэма, где тот обвинил родителей в контроле и попытках разрушить его брак. 50-летний спортсмен порассуждал о влиянии социальных сетей на ментальное здоровье и заявил, что его дети "делали ошибки" на онлайн-площадках.

Об этом знаменитость заговорил в эфире финансовой программы Squawk Box на телеканале CNBC. Во время своей речи Дэвид Бекхэм прямо не упоминал имя старшего сына.

По словам спортсмена, в наше время соцсети могут быть как полезными, так и опасными. Поэтому Дэвид Бекхэм отметил, что к использованию онлайн-платформ следует подходить с умом.

"Я лично убедился, особенно на примере своих детей, что использовать соцсети надо с правильной целью. Я смог использовать свои платформы и аудиторию для поддержки ЮНИСЕФ. И это стало самым эффективным инструментом для информирования людей о том, что происходит в мире с детьми", – высказался экс-футболист сборной Англии.

Как отметил Дэвид Бекхэм, такую же позицию он всегда пытался привить и своим детям, однако время от времени они совершают промахи. "Они делают ошибки, но дети имеют право на ошибки. Именно так они учатся. Иногда нужно позволить им совершить эти ошибки".

Громкие заявления Бруклина Пельца Бекхэма

Недавно старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов вышел на связь в своих InstaStories, где публично заявил: не планирует примиряться со своими звездными родителями. Свое решение Бруклин Пельц Бекхэм объяснил тем, что отец и мать на протяжении многих лет пытались контролировать его, а также создавали образ идеальной семьи, несмотря на то, что "неискренние отношения были неотъемлемой частью их жизни".

Кроме того, по словам сына Дэвида и Виктории Бекхэмов, его жена Никола Пельц часто подвергалась пренебрежению со стороны семьи. Как вспомнил Бекхэм Пельц, мать в последний момент отказалась шить свадебное платье для его возлюбленной, более того, украла их первый свадебный танец. Теперь он решительно настроен отстаивать свои интересы и не хочет восстанавливать связи с родителями.

