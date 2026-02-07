Про крупнейшего девелопера России Самолет. Хроники пикирования. Надеюсь, я пишу историю которая будет иметь решающие последствия для розвала России.

▪️ День первый. Среда 4 февраля.

В прессу попала информация что компания Самолет обратилась к правительству с просьбой про экстренную помощь объемом 50 млрд.руб. Акции упали на 8,5 %

▪️ День второй. Четверг 5 февраля.

Неожиданн ЦБ РФ решил что нужно устроить внеплановую проверку ипотечного портфеля в крупнейщих российских банках. Цель проверки звучит очень заумно и от этого еще более смешно) "Обследование проводится с целью анализа кредитного качества ипотечных кредитов банков в разрезе типов льготных ипотечных программ для выявления причин ухудшения качества ипотечных кредитов и оценки системных кредитных рисков за I квартал 2026 года", - объяснил ЦБ.

Априкол в том что в прошлом месяце ЦБ РФ заверял что ситуация под контролем и резервы в банках на должном уровне. Правда за год объем плохих ипотечных кредитов вырос с 1% до 1,7% по статистике сомого ЦБ РФ.

▪️ День третий. Пятница 6 февраля.

Правительство РФ молчит. Но появились первые заявления чиновников которых многих повергли в шок, т.к. ожидалось что государство придет на помощь.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - "Я думаю, что бюджетные деньги на этот процесс точно не будут запущены", – сказал он. По словам Аксакова, возможны разные варианты реструктуризации, "они могут осуществляться с помощью, например, ценных бумаг". "[Поддержка], она может быть не обязательно финансовая, а поддержка в проведении процедур, связанных с реструктуризацией долга", – отметил Аксаков.

Но больше всех дала огня Светлана Разворотнева. - "Бюджет сейчас "не в том положении", чтобы поддерживать бизнес, даже системно значимый, подтвердила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. "Кто умер, тот умер, и сам виноват. Поддерживать бизнес, который потом будет опять неэффективно продолжать работать, ну, никакого бюджета на это не хватит", – сказала депутат.

Пошла вторая волна распродаж. Акции упали еще на 4%. Облигации за 3 дня потеряли 6-12% от номинала и снизились до уроня 94-99%, что соответствует доходности 26-29%

В этот же день Самолет сделал завление для РБК. Это было самое тупое что только было возможно придумать)))) - "Оптимизация финансирования за которой компания обратилась к государству поможет избежать роста цен на строящееся жилье" - комания угрожает что поднимет цены на жилье, которое как раз сейчас перестанут покупать)) Ну а далее девелопер напоминает государству что поддержка сустемообразующих комания это нормальная практика. Это так смешно. В России более 200 застройщиков, доля Самолета порядка 5% на рынке. Правда застройщик не сказал прямым текстом что это может запустить каскадный эффект. Но это уже не важно

Одновременно в тг-каналах распростаняется информация что риэлторы отговаривают покупателей от покпок квартир в "Самолете" т.к. про их проблемы рынок давно знает.

Краткое резюме. На данный момент реакция Правительства абсолютно глупая. Такие проблемы надо купировать моментально. Не ясно что это, управленческий паралич, или продуманная политика. Но для нас, пока все идет просто по идеальному сценарию. Чем дольше они будут затягивать принятие решение, тем хуже будет компании, и всему рынку в целом, т.к. следующим может любой рухнуть.

Ну и на последок забавные цифр. По данным исследования компании АТОН, 70% стали продаваемой на внутреннем рынке России - потребляет сектор строительства. Ждем металургов следующими.