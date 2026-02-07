Выглядит так, что Соединенные Штаты всегда предают. Умышленно пишу "выглядит", чтобы подчеркнуть, что это внешнее восприятие. Сущность может быть другой, но восприятие важно

Мне очень жаль курдов. Великий народ, к которому всегда обращаются, когда надо сделать какую-то грязную тяжелую работу. Когда надо было сдержать ИГИЛ, то Соединенные Штаты бросились к курдам за помощью и наобещали, но потом предали. Курды сыграли важную роль в свержении режима Асада, но снова получили пустоту. Понятно, что Турция и все такое. Но выглядит как обещание и предательство.

Мне ужасно жаль молодых смелых иранских парней и девушек. Которым обещали поддержку, которых побуждали продолжать протесты и захватывать административные здания и так далее. Им прямо обещали помощь. Сейчас эти молодые жизни загублены, режим утопил протест в крови в буквальном смысле. Америка еще почувствует вкус этого предательства, к сожалению.

Мне жаль венесуэльскую оппозицию, которая могла бы дать стране шанс на демократическое развитие. Но США выбрали другой путь. Я не специалист по Латинской Америке, но я уверен, что этот путь заведет не туда. И прольется много крови, которой можно было избежать. В том числе крови американских солдат.

Украинский пример всем знаком, детально разбирать его не имеет смысла.

Я не думаю, что Китай будет воевать за Тайвань. Их стратегия будет заключаться в том, чтобы задушить и расколоть, по лучшим традициям игры вейци (у нас известной под японским названием го). США не будут вмешиваться. Наобещают очень много, но побоятся шантажа и отступят. С большими убытками для себя.

Когда Россия будет разваливаться, США будут заявлять активную позицию по северу и крайнему востоку, потому что это их жизненные интересы. Если туда активно зайдет Китай, то США сильно пострадают. Но США отступят в последний момент, бросив все проблемы региона на руки Японии и Канады.

Наконец, Израиль. Немало людей в Израиле настроены очень проамерикански. Кажется, США всегда поддерживали Израиль, ведь влияние еврейской диаспоры, протестантские ценности и тому подобное. Но это впечатление испаряется, как только прочитаешь историю израильско-американских отношений. Это печальная история предательств.

Я вовсе не призываю к антиамериканизму, потому что в американской истории бывали разные периоды. И при демократах, и при республиканцах, которым я всегда больше симпатизировал. Просто надо наконец осознать, что в текущем периоде США нам не союзник и таковым не станут. Отбросьте напрасные надежды.

А написать я хотел на самом деле вот о чем. Зачастую предательство союзников (или тех, кто доверился) противоречит не только ценностям, но и долгосрочным интересам США. Но верх берут краткосрочные интересы. Транзакции.

Но и это не то, что я на самом деле хотел подчеркнуть. Вот ради чего я это написал: если ваши интересы противоречат вашим ценностям, стоит проверить ваши интересы — может, с ними что-то не так.