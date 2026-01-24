Диджей раскрыл правду об 'очень неуместном' танце Виктории Бекхэм со старшим сыном на его свадьбе

Недавно старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов – Бруклин Пельц Бекхэм обнародовал пост, где вынес "грязное белье" семьи на публику, в частности, обвинил звездную маму в "перехвате" его первого свадебного танца с женой. Британский диджей Fat Tony, который играл на церемонии пары, пролил свет на этот инцидент и заявил, что момент, когда дизайнер вышла к первенцу на сцену вместо невесты был "очень неудобным" для всех присутствующих.

Более того, по словам музыканта, "неуместный" танец сильно испортил настроение влюбленных. Он вспомнил, что Бруклин Пельц Бекхэм был в отчаянии, тогда как его избранница Никола Пельц вышла из комнаты со слезами на глазах. Об этом диджей рассказал в эфире шоу This Morning на ITV.

Скандальный эпизод на свадьбе произошел во время выступления певца Марка Энтони. На сцену вышел Бруклин Бекхэм Пельц и все гости ожидали, что к нему присоединится возлюбленная для исполнения первого свадебного танца под латиноамериканский трек, но все сложилось кардинально иначе.

"Марк Энтони попросил "самую красивую женщину в зале" выйти на сцену и затем добавил: "Виктория, выходи". Бруклин просто замер, но все же они начали танцевать. Впоследствии Марк Энтони сказал: "Положи руки на бедра своей матери", потому что это была латиноамериканская история. Это было очень неудобно для всех в комнате", – высказался диджей.

Fat Tony подчеркнул, танец Виктории Бекхэм со старшим сыном не имел никакого сексуализированного подтекста, как об этом начали писать в сети, однако был максимально "неуместным" из-за выбранного времени. Романтический момент, который должен был запечатлеться в памяти молодоженов был испорчен.

Никола Пельц не смогла спокойно наблюдать за этим действом, поэтому вышла из помещения в слезах. Как вспомнил Fat Tony в разговоре с Daily Mail, в этот же момент церемонию покинули все родственники возлюбленной Бруклина Пельца Бекхэма, чтобы поддержать ее.

Стоит отметить, что именно этот инцидент окончательно разрушил теплые отношения первенца Бекхэмов с семьей. Он дистанцировался от родителей, а в этом году решил публично от них отречься. Бруклин Бекхэм Пельц в своих социальных сетях обвинил мать и отца в многолетнем контроле, манипуляциях, а также попытках создать образ идеальной семьи, несмотря на то, что "неискренние отношения были неотъемлемой частью их жизни". Он подчеркнул, что не имеет желания примиряться с Викторией и Дэвидом Бекхэмами.

