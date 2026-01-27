В черном и с мрачными лицами: 'идеальная' семья Бекхэмов впервые появилась на публике после ссоры со старшим сыном. Фото

Семья Дэвида и Виктории Бекхэмов впервые появилась на публике после резонансного заявления их старшего сына Бруклина Пельца Бекхэма, который открыто сообщил о разрыве отношений с родителями и отказе от любого примирения. Появление "идеальной" звездной семьи без первенца состоялось на фоне активного обсуждения семейного конфликта в сети.

Дэвида и Викторию Бекхэмов зафиксировали вместе с тремя младшими детьми – Ромео, Крузом и Харпер. Все члены семьи были одеты в черное, а на снимках имели сдержанные и серьезные выражения лиц. Это стало первым совместным публичным выходом семьи после того, как Бруклин нарушил молчание и озвучил собственную версию многолетнего семейного конфликта.

Семья посетила мероприятия в рамках Недели высокой моды в Париже, а также официальную церемонию с участием Виктории Бекхэм. Именно в этот день дизайнер была отмечена Орденом искусств и литературы – государственной наградой Министерства культуры Франции, которой чествуют деятелей, внесших значительный вклад в развитие культуры, искусства и творческих индустрий, сообщает о развлечениях.

Это первый случай после обнародования заявления Бруклина, когда нескольких членов семьи Бекхэмов сфотографировали вместе. До этого Викторию замечали отдельно – в частности, на праздновании дня рождения ее коллеги по Spice Girls Эммы Бантон, а Дэвид Бекхэм находился на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Скандал вокруг семьи стал публичным на прошлой неделе после того, как Бруклин Пельц Бекхэм опубликовал серию заявлений в социальных сетях. В обращении он обвинил родителей в многолетнем контроле, манипуляциях и попытках влиять на его личную жизнь и брак с актрисой Николой Пельц.

По словам Бруклина, его родители пытались управлять каждым аспектом его жизни, чтобы не разрушить фейковый образ идеальной семьи. Он заявил, что контроль со стороны семьи нанес вред его психологическому состоянию и отношениям с женой.

Бруклин подчеркнул, что больше не намерен молчать, поскольку, по его утверждению, именно родители и их команда годами выносили семейные конфликты в публичное пространство через прессу.

В заявлении он также описал события вокруг своей свадьбы в 2022 году, которые, по его словам, стали переломным моментом в отношениях с семьей. Бруклин утверждал, что Виктория Бекхэм в последний момент отказалась шить свадебное платье для Николы Пельц, из-за чего невесте пришлось срочно искать альтернативу. Кроме того, он обвинил мать в том, что она перехватила его первый свадебный танец с женой, что стало для него одним из самых болезненных моментов церемонии.

Отдельное внимание Бруклин уделил финансовым и юридическим вопросам. По его словам, накануне свадьбы родители давили на него с требованием подписать документы об отказе от прав на собственное имя, что, как он отметил, напрямую повлияло на финансовые договоренности. Он подчеркнул, что эти действия воспринял как попытку контроля и давления.

В своем обращении Бруклин также заявил, что его жена неоднократно подвергалась пренебрежительному отношению со стороны семьи. Он сообщил, что Виктория Бекхэм якобы приглашала в их окружение женщин из его прошлого, создавая дискомфорт для пары. По словам Бруклина, даже попытки наладить контакт не дали результата.

В частности, Бруклин прямо сообщил, что не планирует восстанавливать отношения с семьей. Он отметил, что впервые в жизни отстаивает собственные интересы и что дистанцирование от родителей помогло ему справиться с тревожностью.

После громких обвинений Дэвид Бекхэм впервые публично заговорил на смежную тему в эфире финансовой программы Squawk Box. Хотя он не упомянул старшего сына напрямую, спортсмен отметил, что социальные сети могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние, а дети имеют право на ошибки, ведь именно так они учатся.

"Я лично убедился, особенно на примере своих детей, что использовать соцсети надо с правильной целью. Я смог использовать свои платформы и аудиторию для поддержки ЮНИСЕФ. И это стало самым эффективным инструментом для информирования людей о том, что происходит в мире с детьми", – высказался экс-футболист сборной Англии.

Как писал OBOZ.UA, на фоне конфликта ситуацию прокомментировала и бывшая ассистентка Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос, которая публично поддержала Бруклина. Она заявила, что хорошо знает, какими могут быть Бекхэмы за закрытыми дверями, и посочувствовала Николе Пельц из-за отношения звездной семьи.

