Накануне войны рассказывали, что войны не будет, и жизнь подтвердила, что правильно делали, ведь иначе бы разбежалась потенциальная армия, ибо кадровый недостаток на фронте и без того уже весьма ощутим.

А вот то, что сейчас говорят насчёт не очень быстрого мира и заодно не очень скорых выборов, это уже месседж прежде всего не нам, а скорее мордору: пусть там понимают, что мы не торопимся и можем подождать экономического краха врага, после которого у него произойдёт и крах общий.

(Что же касается не логики официальных прогнозов и [анти]блефов, а общественной задумчивой отрыжки, то здесь намечается новая интересная тенденция. Пока наш фирменный пессимизм ноосферу безжалостно портит, вражеский - её оживляет. Так и живём - в войне мудрых пессимизмов: кто сам себе на голову со всей дури нагадит больше. Пока ничья.)