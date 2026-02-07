В Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК: все подробности инцидента

В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

По информации официального Telegram-канала полиции Харьковской области, мужчина заметил военнослужащих и сначала пытался убежать. Впоследствии он достал нож и нанес ранения представителям ТЦК и СП. Двое работников ТЦК и СП были ранены, им оказали необходимую помощь.

В полиции уточнили, что речь идет о 31-летнем местном жителе. Следователи уже сообщили ему о подозрении, а досудебное расследование продолжается.

События во время мобилизации

Инцидент произошел во время мероприятий по оповещению населения. По данным следствия, после попытки побега мужчина вернулся и применил холодное оружие против военнослужащих.

Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции оперативно задержали нападавшего. Пострадавшим нанесены непроникающие ножевые порезы головы и туловища.

Действия следствия

Следователи квалифицировали действия мужчины по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители рассматривают содержание под стражей как один из вариантов. Расследование продолжается.

Как писал OBOZ.UA, другой инцидент произошел в Уманском районе Черкасской области, когда мужчина напал на сотрудников ТЦК и ранил ножом в шею одного из военнослужащих. Травмированного доставили в больницу, а нападавшего задержали.

