"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за атаки РФ: что нужно знать пассажирам

"Укрзалізниця" сообщила о том, что после атаки РФ 7 февраля задерживаются поезда на Ивано-Франковщине и Черниговщине. Так, были кратковременные остановки поездов в безопасных зонах во время маневров БПЛА.

Видео дня

"Сейчас все едет", – говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, задержки происходят в ряде регионов. При этом поезда будут ждать пассажиров.

Харьковская область

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск и в дальнейшем относится к зонам повышенного риска. Проезд на участке обеспечивают автобусы, которые этим утром имеют дополнительное осложнение в виде сильного гололеда в Донецкой области. "Впрочем, наш поезд 101/102 дождется краматорские автобусы, гарантируем", – сообщают в УЗ.

Запорожье

В регионе действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. На сегодня базовый сценарий – автобусные трансферы между Днепром, Синельниковым и Запорожьем, которые помогает обеспечивать гуманитарная миссия "Пролиска".

Сумщина

Региональные поезда будут следовать до Конотопа с особой бдительностью, далее на север – по ситуации. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме и в случае прямой угрозы БПЛА будут останавливать поезда возле укрытий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярный среди туристов Карпатский регион – между Одессой и Раховом Закарпатской области. Первое отправление поезда запланировано на 3 февраля – из Одессы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!