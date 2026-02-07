'Ни один террорист в мире себе такого не позволял': Зеленский сообщил, что Россия атаковала объекты, от которых зависит безопасность АЭС. Видео

Россия во время массированной атаки 7 февраля нанесла удары по объектам, от которых зависит безопасность украинских атомных электростанций. Из-за обстрелов блоки АЭС уменьшили генерацию, а один энергоблок автоматически отключился.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такой уровень ударов представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения в субботу, 7 февраля.

Глава государства сообщил, что после очередного массированного российского удара во многих областях Украины продолжаются восстановительные работы.

По его словам, атака была осуществлена в "типичном стиле" России и фактически вопреки дипломатическим усилиям, которые продолжаются на разных уровнях. Во время обстрела враг применил более 400 дронов, значительная часть из которых – "Шахеды", а также почти 40 ракет различных типов. Значительную часть воздушных целей украинские военные сбили, однако не все.

"Важно, чтобы и в дальнейшем действительно активно украинские дипломаты, украинские чиновники, украинские военные вместе с нашими партнерами работали над тем, что работает реально. Ракеты для "петриотов", ракеты для IRIS-T и для всех других систем, которые у нас есть, – все это нужно фактически ежедневно для защиты жизни", – сказал Зеленский.

Он отметил, что во время атаки российские войска били, в частности, по объектам, от которых зависит работа атомных электростанций. Это создает опасность не только для Украины, но и для всего региона и Европы. Из-за удара блоки украинских АЭС уменьшили генерацию, один энергоблок автоматически отключился.

"Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял, и Россия должна чувствовать ответы всего мира – всех тех, кого действительно интересует безопасность. И Россия должна демонстрировать, что для них не только такие удары и война имеют значение, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил МВД, спасателей ГСЧС, коммунальным службам и энергетикам — как государственным, так и частным – за слаженную работу.

По всей стране задействованы ремонтные и аварийные бригады – от Волыни до приграничных общин Черниговщины и Харьковщины. Значительный объем работ остается в Киеве, Киевской области, в областях Центральной Украины, а также в Ивано-Франковской, Винницкой и других регионах.

Отдельно президент поручил правительству и МВД оказать помощь Одесской и Николаевской областям из-за сложных погодных условий и резких перепадов температур. Он отметил, что ситуация на дорогах в южных регионах непростая, поэтому поддержка должна быть обеспечена.

Также Зеленский сообщил о встрече с министром обороны Франции, которая находится с визитом в Украине. Он проинформировал ее о последствиях атаки и обсудил вопросы усиления ПВО, военной авиации и совместной оборонной работы для укрепления безопасности Европы, поблагодарив Францию за поддержку.

"Я благодарю Францию за всю оказанную поддержку. Благодарен буду и за реализацию того, о чем мы говорили сегодня", – сказал он.

Кроме того, состоялся детальный разговор с украинской переговорной группой после контактов с США и переговоров в трехстороннем формате с россиянами. По словам президента, каждая встреча добавляет понимание того, как и когда может завершиться война, но для Украины принципиально важными остаются гарантии безопасности, которые должны сделать невозможным повторное вторжение России.

"Гарантии безопасности – это то, что действительно может дать больше доверия и процессу дипломатическому, и результату, который нужен", – сказал он.

Сейчас продолжается работа над документами и подготовка к следующим встречам. Украина будет информировать партнеров в Европе о ходе переговоров и перспективах.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в участии Европы в процессах и рассчитывает на дальнейшую поддержку Европы, США и других партнеров ради достижения реального мира.

"Рассчитываем и в дальнейшем на такую же существенную поддержку и от Европы, и от Америки – и я благодарю всех в Америке, кто действительно хочет мира, – и также от других партнеров в мире. Надо всем вместе работать ради реального мира. Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

