Нацотбор на Евровидение 2026: онлайн-трансляция главных событий перед финалом

Уже сегодня, 7 февраля, определится победитель Национального отбора на Евровидение 2026, который и представит Украину на международной арене. Десять участников отечественного конкурса проводят последние подготовки к своим выступлениям, чтобы как можно сильнее поразить профессиональное жюри и зрителей.

Стоит отметить, что нынешнее шоу обещает быть как никогда феерическим, ведь кроме перформансов финалистов зрители увидят интервал-акты с украинскими и даже иностранными звездами. OBOZ.UA рассказывает самые интересные события решающего этапа музыкального соревнования.

Когда и где смотреть трансляцию

В 18:00 фанатам отечественного конкурса покажут предшоу, которое приоткроет завесу на творческий путь каждого участника – от первых шагов в индустрии музыки до выхода на большую сцену. Уже в 19:00 начнется трансляция грандиозного шоу. Посмотреть финал Нацотбора можно будет на всех платформах "Суспільного Мовлення":

на телеканале "Суспільне Культура";

на YouTube-канале "Евровидение Украина";

на сайтах "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине";

слушать на "Радио Проминь";

смотреть на английском языке можна на YouTube-канале "Евровидение Украина";

в приложении Дія.

В частности, короткие видео с шоу будут появляться в соцсетях "Суспільного". Трансляция финального этапа Нацотбора на Евровидение 2026 будет сопровождаться и переводом на жестовом языке.

Ведущие и члены жюри

Показ грандиозного мероприятия традиционно будет сопровождаться комментариями ведущих, которыми в этом году стали неизменный голос Евровидения Тимур Мирошниченко и звезда проекта "Кто сверху?" Леся Никитюк.

В состав жюри в этом году вошло пятеро экспертов вместо трех, как это было в предыдущие годы. Выступления претендентов на шанс представить Украину на главной сцене Европы будут оценивать деятели из разных сфер индустрии музыки, что поможет сделать лучший выбор. Судьями конкурса стали: Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

Финалисты и порядок их выступлений

Девять финалистов Национального отбора "Суспільне" объявило 3 декабря 2025 года. Эксперты создали шортлист, куда внесли имена исполнителей с разным жанровым видением и потенциальными конкурсными хитами. Десятый участник соревнования уже был выбран по результатам зрительского голосования в приложении "Дія". Артисты будут выходить на сцену в таком порядке:

Первой свою музыкальную работу Open Our Hearts представит звезда проекта "Х-Фактор", которая долгое время жила в США, Valeriya Force.

Под номером два в рамках Нацотбора 2026 выступит группа Molodi, участниками которой являются Кирилл Роговой и Иван Степанищев из Мариуполя, с треком Legends.

Третьей свою конкурсную композицию ТҮТ продемонстрирует звезда "Евровидения-2021" Monokate.

Далее на сцене "зажжет" альтернативная рок-группа The Elliens с музыкальной работой Crawling Whispers.

Под номером пять перед зрителями и жюри предстанет певец и автор песен Laud. Он представит работу Lightkeeper.

Затем аудитория услышит композицию Ridnym в исполнении артистки из шахтерского городка на востоке Днепропетровской области Lelѐka.

Седьмым на сцену Нацотбора 2026 выйдет исполнитель Mr. Vel со своей конкурсной работой Do or Done.

Далее Khayat, который уже несколько раз участвовал в Национальных отборах, исполнит трек "Герци".

За ним "бронзовая призерка" Евровидения-2024 Jerry Heil споет глубокую композицию Catharticus (Prayer).

Завершит соревновательную часть коллектив "ЩукаРыба" с музыкальным произведением "Моя земля".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, впервые за время большой войны на сцене Нацотбора выступит иностранный гость. Молдавский певец Влад Сабажук, более известный под псевдонимом Satoshi, исполнит трек Viva, Moldova!, с которым представит родную страну на международном песенном конкурсе.

