Победитель Нацотбора на Евровидение 2026: кто представит Украину в Австрии
На песенном конкурсе Евровидение 2026 Украину представит Lelѐka с композицией Ridnym. Артистка одержала победу на Национальном отборе, и уже 12 мая выступит в Вене на крупнейшей крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle.
Об этом стало известно в прямом эфире.
Как голосовали жюри и зрители
Кто боролся за шанс представить Украину на главной сцене Европы
- Valeriya Force с песней Open Our Hearts;
- Molodi с треком Legends;
- Monokate с музыкальной работой ТҮТ;
- Группа The Elliens – Crawling Whispers;
- Laud с композицией Lightkeeper;
- Lelѐka вышел на сцену с треком Ridnym;
- Mr. Vel исполнил песню Do or Done;
- Khayat – "Герци";
- Jerry Heil исполнила Catharticus (Prayer);
- Группа "ЩукаРиба" продемонстрировала работу "Моя земля".
Стоит отметить, что выступления участников оценивали члены экспертного жюри, среди которых: Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.
