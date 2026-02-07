УкраїнськаУКР
Победитель Нацотбора на Евровидение 2026: кто представит Украину в Австрии

Катя Поплюйко
На песенном конкурсе Евровидение 2026 Украину представит Lelѐka с композицией Ridnym. Артистка одержала победу на Национальном отборе, и уже 12 мая выступит в Вене на крупнейшей крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle.

Об этом стало известно в прямом эфире.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2026

Как голосовали жюри и зрители

Читайте подробнее о баллах жюри и о баллах зрителей по ссылкам.

Кто боролся за шанс представить Украину на главной сцене Европы

  • Valeriya Force с песней Open Our Hearts;
  • Molodi с треком Legends;
  • Monokate с музыкальной работой ТҮТ;
  • Группа The Elliens – Crawling Whispers;
  • Laud с композицией Lightkeeper;
  • Lelѐka вышел на сцену с треком Ridnym;
  • Mr. Vel исполнил песню Do or Done;
  • Khayat – "Герци";
  • Jerry Heil исполнила Catharticus (Prayer);
  • Группа "ЩукаРиба" продемонстрировала работу "Моя земля".

Стоит отметить, что выступления участников оценивали члены экспертного жюри, среди которых: Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что певец из Украины может представить европейскую страну на Евровидении 2026.

