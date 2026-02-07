Победитель Нацотбора на Евровидение 2026: кто представит Украину в Австрии

На песенном конкурсе Евровидение 2026 Украину представит Lelѐka с композицией Ridnym. Артистка одержала победу на Национальном отборе, и уже 12 мая выступит в Вене на крупнейшей крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle.

Об этом стало известно в прямом эфире.

Как голосовали жюри и зрители

Кто боролся за шанс представить Украину на главной сцене Европы

Valeriya Force с песней Open Our Hearts;

Molodi с треком Legends;

Monokate с музыкальной работой ТҮТ;

Группа The Elliens – Crawling Whispers;

Laud с композицией Lightkeeper;

Lelѐka вышел на сцену с треком Ridnym;

Mr. Vel исполнил песню Do or Done;

Khayat – "Герци";

Jerry Heil исполнила Catharticus (Prayer);

Группа "ЩукаРиба" продемонстрировала работу "Моя земля".

Стоит отметить, что выступления участников оценивали члены экспертного жюри, среди которых: Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

