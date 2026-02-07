УкраїнськаУКР
русскийРУС
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Покушение на убийство первого зама ГУ ГШ Алексеева. Стоит ли радоваться?

Покушение на убийство первого зама ГУ ГШ Алексеева. Стоит ли радоваться?

Нападение на первого заместителя руководителя ГУГШ Алексеева (его шеф Костюков - руководитель переговорной группы) может привести к срыву переговоров, как таковых. И это точно не лучший для нас сценарий.

Видео дня

Моя версия событий очень проста: покушение на Алексеева - это конечная фаза зачистки россиянами группы Вагнер. Дело в том, что за созданием Вагнера стоял именно Алексеев. И теперь, когда все уже забыли и о Пригожине, и о его медиахолдинге, пришло время для "героической" смерти отца-основателя.

Я бы продвигал именно эту версию.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...