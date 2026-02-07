Нападение на первого заместителя руководителя ГУГШ Алексеева (его шеф Костюков - руководитель переговорной группы) может привести к срыву переговоров, как таковых. И это точно не лучший для нас сценарий.

Моя версия событий очень проста: покушение на Алексеева - это конечная фаза зачистки россиянами группы Вагнер. Дело в том, что за созданием Вагнера стоял именно Алексеев. И теперь, когда все уже забыли и о Пригожине, и о его медиахолдинге, пришло время для "героической" смерти отца-основателя.

Я бы продвигал именно эту версию.