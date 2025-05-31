Стало известно, как Виктория Бекхэм испортила свадьбу своего сына и довела невесту до слез

В звездной семье Бекхэмов продолжается напряжение, которое уже давно вышло за рамки личного. По словам инсайдеров, именно свадьба старшего сына супругов Виктории и Дэвида – Бруклина – с 30-летней актрисой Николой Пельц в 2022 году стала поворотной точкой, вызвавшей глубокую трещину в семейных отношениях.

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Новый источник, близкий к семье Пельц, поделился с журналом PEOPLE новыми подробностями, которые объясняют давний конфликт между 26-летним Бруклином Бекхэмом и его родителями. Напряжение якобы достигло апогея во время первого танца на роскошной свадьбе пары в Палм-Бич, штат Флорида.

Молодожены заранее спланировали трогательный момент – романтический танец под живое выступление Марка Энтони, близкого друга семьи Бекхэмов. Однако именно в этот ключевой момент, по словам очевидцев, ситуация вышла из-под контроля: вместо того, чтобы объявить невесту, Энтони неожиданно обратился к Виктории Бекхэм, назвав ее "самой красивой женщиной в комнате" и пригласив на сцену. После этого она вышла к своему сыну, и пара медленно затанцевала, фактически сорвав долгожданный момент молодоженов.

Второй инсайдер вспоминает, что после речи Энтони в зале наступила полная тишина. "Это был настолько потрясающий момент, что вся комната была абсолютно шокирована – можно было услышать, как падает булавка", – сказал он. По словам очевидцев, все были шокированы, а Никола, которая не смогла сдержать эмоций, выбежала из комнаты в слезах.

Невеста, как отмечается, восприняла поступок Виктории как преднамеренный. "Николе казалось, что Виктория сделала это намеренно, ведь она знала, что это был заранее запланированный романтический танец, предназначенный для Бруклина и Николы", – рассказал один из инсайдеров.

Другой добавил, что этот эпизод стал началом длительного разрыва между обеими семьями. Несмотря на многочисленные попытки уладить ситуацию, каждый новый жест примирения завершался новыми оскорблениями.

Недавно ситуация снова обострилась после загадочного сообщения Бруклина в Instagram, где он написал, что "всегда будет выбирать" свою жену. Это лишь подпитало слухи о его охлаждении к родителям, которые, по словам источника, все еще надеются на восстановление отношений, хотя и расстроены его отстраненностью.

Пара также отсутствовала на раннем праздновании 50-летия Дэвида Бекхэма, которое состоялось в марте. Хотя, по словам источников, приглашение поступило, напряженность между сторонами не позволила им появиться.

Зато Бруклин и Никола находят полную поддержку в семье Пельц. Актриса неоднократно подчеркивала тесную связь с родителями, сестрами и братьями.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктория Бекхэм отказалась воссоединиться со Spice Girls в честь 30-летия дебютного сингла. Исполнительницы в течение длительного времени пытались уговорить модельера присоединиться к музыкальному шоу, однако она не изменила своего решения.

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