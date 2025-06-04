Она под защитой военных: блогер, которая расследует нападение на Марию Ковальчук в Дубае, назвала виновного в трагедии

Российский блогер Татьяна Можегова, которая в течение длительного времени живет за границей и сейчас активно собирает детали о трагедии, произошедшей с украинской моделью Марией Ковальчук в Дубае, раскрыла новые подробности в ее деле. По словам женщины, виновником ужасного инцидента является молодой человек, который происходит из довольно влиятельной семьи в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Об этом она рассказала в новом видео на своем YouTube-канале. Женщина отметила: поскольку эта ситуация касается "серьезных" людей в ОАЭ, модель находится под защитой военных.

"Хорошо, что Мария имеет адвоката. Теперь дело будет зависеть от того, насколько профессиональный ее адвокат. У нее есть украинский адвокат, и она находится под защитой военных сейчас. И правильно сделали, что ее защищают, потому что эта ситуация затрагивает довольно-таки серьезных людей в ОАЭ. Напортачил один молодой человек, которому немножко за 30. Придется отвечать его родственникам, конечно, или дяде, или папе. Мария просто оказалась в этой ситуации из-за желания заработать, потому что экономика очень плохая сейчас, в военное положение. И девушка хотела вырваться, пыталась пожить красивой жизнью, пока молодая", – высказалась блогер.

Что известно о Марии Ковальчук

9 марта украинская модель перестала выходить на связь с родными. Накануне исчезновения ее видели в компании двух мужчин на вечеринке. Она предупредила мать, что останется у новых знакомых на ночь, однако после этого больше не связывалась с семьей.

Через 10 дней Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с большим количеством серьезных травм. Девушку доставили в больницу, где она, по словам матери, пережила несколько сложных операций. Со временем местная полиция начала расследовать трагедию и обнародовала свою официальную версию событий, по которой украинка якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако в этом заявлении не раскрыто, как Ковальчук попала на территорию, находящуюся под охраной, и почему лежала на обочине без личных вещей.

В Украине же к этому делу отнеслись более серьезно, поэтому было открыто уголовное дело по части 1 статьи 149 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Виновнику может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Недавно на связь вышла модель по имени Ксения, которая утверждает, что была на роковой вечеринке с Марией Ковальчук, однако смогла вовремя убежать. Как отметила очевидица, на мероприятии было насилие над девушками, избиение, а также она слышала громкие крики за закрытыми дверями. В частности женщина-свидетельница сообщила, что организатором вечеринки был мужчина, которого зовут Саид. В прошлом месяце мама Марии Ковальчук заявила: знает людей, причастных к нападению на ее дочь, и отметила, что они не являются гражданами Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская модель OnlyFans из Дубая предположила, что произошло с Марией Ковальчук и почему она никогда не расскажет правду.

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