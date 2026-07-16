Ольга Горбачева рассказала о новом повороте в разводе с Юрием Никитиным и раскрыла причину, по которой их брак во второй раз распался

Украинская певица Ольга Горбачева раскрыла новые подробности развода с продюсером Юрием Никитиным. Оказалось, что знаменитости официально подали документы на расторжение брака только в июле этого года, хотя их отношения прекратились уже более полутора лет назад. Как пояснила певица, на затягивание процесса повлияли определенные проблемы с оформлением документов в США, где они сейчас проживают, а не желание восстановить "искру".

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Об этом Горбачева рассказала в интервью Маричке Падалко. Артистка также отметила, что во второй раз разводиться с Никитиным ей гораздо легче, ведь процесс проходит максимально осознанно и без скандалов, более того, выйти из этих отношений хотела именно она. Исполнительница поняла, что больше не могла дарить продюсеру ту любовь, которую он заслуживает, и хотела наконец стать свободной.

"Мы подали документы на развод только в этом месяце. Это было связано с нашими документами там (в США. – Ред.). Что касается фамилии, то у меня очень большой вопрос, что с ней делать. Ведь я ее уже раз меняла, а теперь думаю, что в современном мире женщине не нужно этого делать. Ну какая она после этого независимая? Я не хочу уже энергетически возвращаться к фамилии Горбачева. Она как будто отжила свое и создаст сложности, если работать публично в США", – поделилась певица.

Что интересно, до того, как окончательно принять решение о разводе, знаменитости посещали совместные сеансы психотерапии около 1,5 года. Однако, как рассказала Ольга Горбачева, тогда возник нюанс: Никитин пришел к специалисту с просьбой "сохранить отношения", а она – "хорошо развестись". Но в конце концов певица смогла доказать бывшему мужу, что их браку пришел конец, ведь она больше не относится к нему с той любовью, как раньше, поэтому, соответственно, продюсер не получает необходимого внимания.

"Мое поведение по отношению к нему было некорректным. Не хватало уважения из-за того, что я хотела вырваться. Вот как ведут себя подростки: вроде бы и благодарны родителям, но хотят сбежать. Такое поведение – симптом того, что я не хочу или не могу быть в этих отношениях", – сказала певица.

По словам Ольги Горбачевой, за почти два года одиночества она кардинально изменилась и многое переосмыслила. Она поняла, что из-за определенных установки в воспитании стала как бы "мамой" для мужа, ведь все время заботилась о нем, отставляя себя на второй план.

Напомним, что Ольга Горбачева публично сообщила о разрыве с Юрием Никитиным в конце июля 2025 года. Певица не скрывала, что именно она была инициатором разрыва, ведь больше не чувствовала себя комфортно в отношениях с продюсером.

"Просто в какой-то момент поняла, что от чего-то я должна отказаться, чтобы иметь силы строить что-то новое. Это, не знаю, к сожалению или, к счастью, оказались мои отношения. Мне в них было уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к выводу, что снова попробуем жить порознь", – говорила артистка.

В частности, тогда Горбачева подчеркивала, что они не хотели резко разрывать брак, чтобы не навредить общим дочерям Полине и Серафиме. Для знаменитостей было важно, чтобы кардинальные изменения в жизни происходили в любви и согласии.

Как рассказал Юрий Никитин, разрыв с Ольгой Горбачевой был для него нелегким. Продюсер смог "выбросить" артистку из своего сердца полгода – год назад, а сейчас наслаждается одиночеством.

Стоит отметить, что первый брак знаменитостей, который они заключили в 2007 году, завершился гораздо скандальнее. Они расстались спустя два года после свадьбы из-за измены со стороны Юрия Никитина. Тогда Ольга Горбачева испытывала невероятно сильную боль, но со временем все же смогла простить продюсера и в 2016 году снова согласилась стать его женой.

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