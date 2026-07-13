"Взяла бутылку виски и пошла в подвал". Камалия в слезах раскрыла правду о разводе с Захуром и сорванной помолвке с богачом

Певица Камалия впервые призналась, что после решения расстаться с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром в ее жизни почти сразу появился другой мужчина. Именно поэтому, когда бывший супруг впоследствии предложил помириться, артистка уже не захотела возобновлять отношения.

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Откровенным признанием певица поделилась в интервью Маричке Довбенко. По словам Камалии, последней каплей стала ссора с Захуром из-за его дочери Татьяны от первого брака с россиянкой.

Артистка рассказала, что во время зимних каникул дочери сообщили ей, что Татьяна решила подстричь им волосы после возвращения из Украины в Лондон. Возмущенная тем, что такие решения принимались без ее участия, Камалия обратилась к мужу, однако услышала ответ, который поставил точку в браке.

"Я возвращаюсь к Захуру, спрашиваю: "Я не поняла, мамы нет? Почему Таня и вы принимаете решения без меня?" На что он мне резко отвечает: "Чего ты хочешь? Чтобы я бросил Таню? Лучше я разведусь с тобой, чем брошу Таню". Я почувствовала себя просто ненужной. Не женой, не мамой, не любимой женой. Просто никем", – вспомнила со слезами на глазах Камалия.

После этого разговора у певицы случился эмоциональный срыв: "Я просто взяла бутылку виски и пошла в подвал. Там напилась. Помню, что первым позвонила отчиму и всю эту душу, всю эту боль ему излила".

По словам Камалии, именно после этого она предложила расстаться. Захур согласился, а впоследствии просил дать их отношениям еще один шанс.

"Потом он уже хотел примирения: "Давай забудем все, простим друг друга. Я был неправ". Но я уже не хотела", – добавила она.

Певица объяснила, что причиной стало не только пережитое унижение. Уже примерно через месяц после принятого решения она познакомилась с другим мужчиной.

"Проходит где-то месяц, и я встречаю одного мужчину. Я подумала, что это судьба. Когда ты разбита, когда прожила 20 лет и чувствуешь себя никем, а тут внимание, цветы каждый день, поддержка... Не какой-то миллионер, но очень перспективный. Симпатичный, как раз по моему вкусу, смуглый, хотя и украинец. Такое внимание, цветы каждый день, какая-то поддержка – ты начинаешь влюбляться. Я снова начала чувствовать себя такой, знаете, романтичной. И когда Захур предложил мне простить его, я уже не хотела", – рассказала артистка.

Впрочем, и эти отношения не завершились свадьбой. Камалия рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение, и сначала она согласилась, но впоследствии передумала. По словам артистки, мужчина оказался слишком ревнивым и хотел, чтобы она постоянно была рядом, тогда как для нее на первом месте оставались дочери.

"Я поняла, что если выйду замуж, то не смогу нормально видеться со своими детьми. Я согласилась только на "гостевой" брак. Но он был против. Ему нужно, чтобы я была рядом. У нас возникли вот такие недоразумения, да еще и моя подруга вмешалась в наши отношения", – пояснила она.

Дополнительным ударом стало предательство близкой подруги Светланы, с которой Камалия дружила более 20 лет. Именно она ранее отговаривала певицу от этих отношений из-за ревности мужа, но впоследствии сама начала проводить с ним время. Артистка рассказала, что дала подруге контакты своего бойфренда, чтобы тот помог ей по приезде из Испании. Вскоре она узнала, что они вместе отдыхают в Одессе.

По словам Камалии, после этого подруга якобы начала шантажировать ее публикацией личных фото.

Напомним, о причинах развода Камалия рассказывала еще в 2024 году. Тогда она впервые призналась, что отношения с дочерью Захура Татьяной были напряженными, а муж не встал на ее сторону во время конфликта. Однако только сейчас артистка раскрыла, что именно стало последней каплей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалию обвинили в обмане из-за отдыха с Захуром. Знаменитость отправилась в отпуск вместе с детьми и бывшим мужем.

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