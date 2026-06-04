Юрий Никитин раскрыл, почему до сих пор официально не развелся с Ольгой Горбачевой через 1,5 года после разрыва и имеет ли новые отношения

Продюсер Юрий Никитин и певица Ольга Горбачева поставили точку в своих отношениях полтора года назад, однако до сих пор официально не оформили развод. По словам генерального директора центра Mama Music, расторжение их брака находится на завершающем этапе, однако этот процесс осложняют бытовые и юридические аспекты.

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В то же время Никитин заверил, что между ними с экс-супругой нет никаких судебных разборок относительно раздела имущества. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Мы не вместе 1,5 года. Сейчас у нас продолжается физический процесс развода. Не буду вдаваться в детали, но это связано со многими вещами: бытовыми и юридическими. Имущество мы не делим. Мне нечего делить уже. Как сказала Оля в своем интервью: "Нам нечего делить, потому что все перешло мне", – сказал продюсер.

Что интересно, Юрий Никитин в целом не видит необходимости в том, чтобы мгновенно расторгать брак. По словам продюсера, они с Ольгой Горбачевой сознательно приняли решение разойтись, поэтому спешить с оформлением соответствующих документов не было необходимости.

Заговорил Юрий Никитин и о том, как сложилась его личная жизнь после разрыва с певицей. Как отметил продюсер, полноценно "выбросить" из своего сердца Горбачеву он смог лишь полгода – год назад, а сейчас не состоит в отношениях.

"Я впервые в жизни не имею отношений такое длительное время. Это прекрасное чувство", – поделился продюсер.

Развод знаменитостей

Ольга Горбачева публично заговорила о разводе с Юрием Никитиным в конце июля 2025 года, хотя на тот момент они не были вместе уже восемь месяцев. Инициатором разрыва стала сама певица, ведь осознала, что больше не имеет сил продолжать отношения.

"Просто в какой-то период я поняла, что от чего-то должна отказаться, чтобы иметь ресурс строить что-то новое. Это, не знаю, к сожалению, или, к счастью, оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", – рассказывала исполнительница.

Стоит заметить, что знаменитости дважды связывали себя узами брака. В 2007-м они сыграли первую свадьбу, однако уже через два года разорвали отношения. Причиной этого стала измена со стороны Юрия Никитина. Со временем Ольга Горбачева смогла простить продюсера и снова стала его женой в 2016 году.

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