Ольга Горбачева и Юрий Никитин разошлись после 9-летнего брака: кто был инициатором, причина и почему пара затягивает с официальным разводом

Украинская певица Ольга Горбачева сообщила, что разводится со своим мужем, продюсером Юрием Никитиным, после девяти лет семейной жизни. По словам артистки, точку в отношениях они поставили еще восемь месяцев назад, а скоро состоится завершающий этап расторжения брака.

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Как отметила исполнительница, именно она стала инициатором такого важного решения, ведь почувствовала, что не имеет достаточно ресурса продолжать этот роман. В интервью Славе Демину она отметила, что измены Никитина в прошлом не имели никакого влияния на их развод.

"Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но к ней близко. Мы последних восемь месяцев как завершили наши отношения. Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами, а с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня прекрасный муж, но у меня не было больше ресурса на эти отношения", – поделилась певица.

Ольга Горбачева считает Юрия Никитина прекрасным партнером и отцом своих детей. Однако в последнее время она осознала, что не хочет быть той женой, которая все время живет "за мужем". Как объяснила исполнительница, продюсеру необходимо очень много внимания от нее и раньше она это воспринимала абсолютно нормально, однако теперь хочет больше вкладываться в развитие собственной карьеры и заботу об обеих дочерях.

"Просто в какой-то период поняла, что от чего-то я должна отказаться, чтобы иметь ресурс строить что-то новое. Это, не знаю, к сожалению или к счастью, оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", – рассказала певица.

По словам Ольги Горбачевой, они не живут с Никитиным в одном доме уже три месяца. В целом супруги готовились к разрыву примерно год, а процесс официального развода затягивают, чтобы не навредить детям. Они даже ходили на парную терапию, чтобы завершить отношения в мире и любви.

"Мы делаем все мягко и с уважением. Это ужасно для детей в любом случае. И это ответственность моя и моего мужа. Сейчас мне интересно наблюдать, как мы двое расцветаем. Ко мне возвращается женская ценность, он становится таким, каким я его когда-то видела и любила. У меня не было сил вкладываться в отношения. Наверное, это мой личный кризис, гормональные изменения. Что бы это ни было, но я чувствую себя классно. Как ни странно, я чувствую себя очень легко", – отметила артистка.

Стоит отметить, что ранее супруги пережили серьезный кризис. Юрий Никитин изменил жене с женщиной, которая работала в его офисе. Как призналась Горбачева, когда она узнала о таком поступке мужа, чувствовала невероятно сильную боль, ведь идеализировала его в своих глазах. Из-за этого брак артистки и продюсера, который просуществовал всего два года с момента свадебной церемонии, которую они сыграли в 2007-м, распался.

Во время такой себе паузы в отношениях Никитин закрутил роман с другой женщиной, однако, по словам Горбачевой, всегда ставил ее и детей на первое место. В частности, продюсер пытался становиться как можно ближе ко всем кавалерам артистки, поэтому в результате ни один из них не построил серьезных отношений. Впоследствии Ольга Горбачева простила измену Никитина и согласилась снова стать его женой в 2016-м.

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