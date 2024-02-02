Где и когда смотреть Нацотбор на Евровидение 2024: расписание трансляций

В 18:00 3 февраля начнется трансляция финала Национального отбора на Евровидение-2024, который с нетерпением ждали фанаты песенного конкурса и участники. В противостоянии сойдутся 11 конкурсантов – 10, избранных жюри, и 1 финалист от зрителей – чтобы выбороть билет на сцену в шведском городе Мальме.

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Еврофаны смогут наблюдать за конкурсом в онлайн-режиме и проголосовать в "Дії", на что у них будет ровно один час после выступлений всех претендентов. OBOZ.UA расскажет, что нужно знать зрителям.

Где посмотреть финал

Шоу будут транслировать на YouTube-каналах "Суспільне", "Евровидение Украина" и других платформах "Суспільного". Украинцы также смогут посмотреть шоу в приложении "Дія".

Кроме этого, впервые в истории украинского Нацотбора, его будут транслировать на официальном YouTube-канале "Евровидения", на котором подписаны почти 6 миллионов еврофанов.

Передшоу с комментариями Анны Тульевой начнется в 17.30. Ведущими станут Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак.

Кто выступит и в каком порядке

1. Yaktak – "Lalala"

2. Ingret – "Keeper"

3. Nazva – "Slavic English"

4. Anka – "Палала"

5. Drevo – "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"

7. Melovin – "Dreamer"

8. Skylerr – "Time is running out"

9. Ziferblat – "Place I Call Home"

10. Yagody – "Tsunamia"

11. Nahaba – "Glasss"

Как проголосовать

Кто поедет в Мальме от Украины, определит голосование: баллы поделят жюри и зрители Нацотбора. Будут судить в этом году Андрей Данилко, ставший звездой Евровидения 2007, Джамала – победительница конкурса в 2016 году – и Сергей Танчилец, лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Для того чтобы проголосовать, в приложении "Дія", нужно перейти в раздел "Сервисы" – "Опрос" – "Активные опросы" и отдать голос за своего фаворита.

Ранее OBOZ.UA писал, как финалисты Нацотбора пиарили себя перед шоу и что говорили о конкурентах.

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