Где и когда смотреть Нацотбор на Евровидение 2024: расписание трансляций
В 18:00 3 февраля начнется трансляция финала Национального отбора на Евровидение-2024, который с нетерпением ждали фанаты песенного конкурса и участники. В противостоянии сойдутся 11 конкурсантов – 10, избранных жюри, и 1 финалист от зрителей – чтобы выбороть билет на сцену в шведском городе Мальме.
Еврофаны смогут наблюдать за конкурсом в онлайн-режиме и проголосовать в "Дії", на что у них будет ровно один час после выступлений всех претендентов. OBOZ.UA расскажет, что нужно знать зрителям.
Где посмотреть финал
Шоу будут транслировать на YouTube-каналах "Суспільне", "Евровидение Украина" и других платформах "Суспільного". Украинцы также смогут посмотреть шоу в приложении "Дія".
Кроме этого, впервые в истории украинского Нацотбора, его будут транслировать на официальном YouTube-канале "Евровидения", на котором подписаны почти 6 миллионов еврофанов.
Передшоу с комментариями Анны Тульевой начнется в 17.30. Ведущими станут Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак.
Кто выступит и в каком порядке
1. Yaktak – "Lalala"
2. Ingret – "Keeper"
3. Nazva – "Slavic English"
4. Anka – "Палала"
5. Drevo – "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"
7. Melovin – "Dreamer"
8. Skylerr – "Time is running out"
9. Ziferblat – "Place I Call Home"
10. Yagody – "Tsunamia"
11. Nahaba – "Glasss"
Как проголосовать
Кто поедет в Мальме от Украины, определит голосование: баллы поделят жюри и зрители Нацотбора. Будут судить в этом году Андрей Данилко, ставший звездой Евровидения 2007, Джамала – победительница конкурса в 2016 году – и Сергей Танчилец, лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".
Для того чтобы проголосовать, в приложении "Дія", нужно перейти в раздел "Сервисы" – "Опрос" – "Активные опросы" и отдать голос за своего фаворита.
Ранее OBOZ.UA писал, как финалисты Нацотбора пиарили себя перед шоу и что говорили о конкурентах.
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