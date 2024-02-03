Аlyona Аlyona и Jerry Hail vs MELOVIN: в сеть выложили фото из репетиции главных претендентов на Евровидение-2024 от Украины

Перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 все конкурсанты приняли участие в генеральной репетиции. Фотографии звезд появились в сети, так что их поклонники уже могут оценить концертные образы главных претендентов на победу.

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В частности, свои костюмы показали Jerry Hail и Аlyona Аlyona, а также MELOVIN, которым букмекеры прогнозируют первое и второе место. OBOZ.UA предлагает посмотреть, как выглядят участники.

Alyona Аlyona и Jerry Heil, выступающие с песней "Teresa & Maria", предстали в tоtal black образах.

На Jerry Heil можно увидеть удлиненный жакет, а Аlyona Аlyona надела черный плащ в пол, который соединила с темными аксессуарами. Волосы обеих конкурсанток собраны: у Яны Шамаевой это пучок, а у Алены Савраненко – коса.

MELOVIN в этом году имеет более яркий образ, состоящий из блестящего верха, напоминающего диско-шар, и кожаного костюма.

Ранее OBOZ.UA писал, что финал Нацотбора начнется в 18:00. В каком порядке выступят конкурсанты, что известно о приглашенных гостях и как отдать свой балл – читайте в материале. Финалисты Нацотбора по-разному пиарили себя перед шоу и "топили" конкурентов.

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