'Melovin и Ziferblat лучше!' Результаты Нацотбора-2024, несмотря на рекордные баллы победителей, разделили украинцев.

По результатам Нацотбора на Евровидении-2024 в шведском городе Мальме Украина будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". От судей и зрителей певицы получили 21 балл, заняв первое место в рейтинге.

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Известно, что за alyona alyona & Jerry Heil проголосовали более 720 тысяч украинцев. Однако после оглашения результатов мнения еврофанов разделились. Особенно поклонники Нацотбора были удивлены балами для Melovin и группы Ziferblat, на которые возлагали большие надежды.

Некоторые радовались победе артисток, называя песню шедевром. Пользователи сети пожелали alyona alyona и Jerry Heil удачи и успеха, отметив, что композиция пронизана глубоким смыслом:

"Очень рада, за вас девушки. Желаю победы".

"Когда Go A ехали, все их тоже засирали. Что ж, девушки, это хороший знак, успехов вам! Время на подготовку есть, а песня европейцам уже запала в душу".

"Поздравляю, девушки!!! Люблю ваши шедевры! Удачи желаю!"

"Тот момент, когда сразу чувствуешь песню-победителя! Ураааа!"

"Девушки молодцы, эта песня сейчас более актуальна перед обществом".

Впрочем, нашлись поклонники Нацотбора, которые не были согласны с результатами: некоторые ссылались на пиар-кампанию дуэта, другие же задавались вопросом, как alyona alyona и Jerry Heil будут объяснять Европе, к чему здесь Мать Тереза.

Недовольные еврофаны также обратили внимание на исполнение песни, ведь живое выступление крайне отличалось от студийной записи:

"Нужно запретить правилами Нацотбора подавать и ротировать студийные версии песен. Такая большая разница вживую – это позор".

"Было ясно с самого начала, потому что никого не пиарили, только этих двоих. Зачем конкурс если уже назначили, кто поедет".

"Реклама и количество подписчиков решили. Песня хорошая, а живое выступление было провальным".

"Украину на мировой арене представят люди, которые не умеют петь вживую, записывают дуэты с соседями, понятия не имеют, кто такая Мать Тереза, и даже не могут объяснить, о чем их песня и к чему здесь Бог".

Комментаторы также хвалили и других конкурсантов. В этом году фаворитами, кроме победительниц, стали певец Melovin и группа Ziferblat:

"Ziferblat – классные, стильные, профессиональные, они достойны победы!"

"Циферблат" и Меловин, вы лучшие".

"Надеюсь, на следующий год "Циферблат" победит на Евровидении, а не просто на отборе!"

"Циферблату" светит МИРОВАЯ популярность и слава! Гоу, ребята! Вперед!"

"Melovin – лучший!"

"Меловин и "Циферблат" шикарно справились с живым выступлением".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такие Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы едва ли не помешали им победить в Нацотборе на Евровидение-2024.

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