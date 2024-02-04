Стало известно, как проголосовало жюри Нацотбора на Евровидение 2024: кто получил больше всего и меньше баллов

Судьи Национального отбора на Евровидение 2024 – Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец – отдали свои голоса за участников. Максимальное количество баллов набрали

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Их песня " Place I Call Home" понравилась опытным музыкантам и звездам Евровидения больше всего. Об этом зрители узнали во время прямого эфира на YouTube.

Таблица голосования выглядит следующим образом:

1 балл – NAHABA

2 балла – NAZVA

3 балла – SKYLERR

4 балла – DREVO

5 баллов – ANKA

6 баллов – YAKTAK

7 баллов – YAGODY

8 баллов – INGRET

9 баллов – MELOVIN

10 баллов – Alyona Alyona & Jerry Heil

11 баллов – Ziferblat

К слову, номера конкурсантов показали в записи, который сделали еще 2 февраля. Однако результаты голосования были рассекречены в прямом эфире 4 февраля.

Jerry Heil и alyona alyona, которые имели больше всех шансов на выигрыш, если верить букмекерам, спели "Teresa & Maria" и чуть не рассорили жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время голосования зрителей случилась заминка. Приложение и сайт "Дія" оказались недоступными из-за наплыва желающих отдать свой голос. Больше о прямой трансляции читайте в нашей хронике.

Также читайте, как выглядели ведущие и судьи на шоу, которое было записано еще вчера. Они выбрали более классические образы в черно-белых оттенках, но с интересными элементами и аксессуарами.

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