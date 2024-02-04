Линии для голосования закрыты: украинцы установили рекорд, выбирая победителя Нацотбора на Евровидение-2024

В "Дії" завершилось голосование за победителя Национального отбора на Евровидение-2024. Как известно, из-за перегрузки системы, приложение дало сбой в работе, поэтому организаторы Нацотбора приняли решение дать на голосование почти дополнительные сутки. В воскресенье, 4 февраля, в 19:08 в прямом эфире линии для голосования закрыли, а в "Дії" ем временем стало известно, какое точное количество украинцев присоединилось к выбору представителя Украины на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция.

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Итак, несмотря на сбой в системе, как стало известно из приложения, за своего фаворита проголосовали 1 160 718 человек. Это рекорд Украины! Для сравнения, в прошлом году к голосованию присоединилось всего 166 тысяч зрителей, то есть на миллион меньше.

Как сообщили в Минцифре, украинцы установили рекорд еще вчера, 3 февраля, когда и "Дію" одновременно зашло рекордное количество пользователей сразу после открытия линий для голосования.

"Сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году – 15 000 запросов", – сообщили представители сервиса.

Напомним, что примерно в 20:30 третего февраля должно было начаться голосование за победителя, однако почти мгновенно "Дія" упала и десятки, а может, и сотни тысяч фанатов не смогли зайти в раздел "Опитування". Перебои в работе приложения наблюдались и сегодня, на что некоторые украинцы продолжали жаловаться. Впрочем, это не помешало 1 160 718 зрителям отдать голос.

Кроме того, "падение" "Дії" стало источником вдохновения для украинцев на создание забавных мемов. Посмеяться над ними можете в нашем материале, где мы собрали самые смешные, по мнению редакции, приколы по теме Нацотбора.

Впрочем, некоторым участникам было совсем не весело из-за перебоев в работе "Дії". В частности, SKYLERR по этой причине объявила, что снимает свою кандидатуру из Нацотбора. Певица поставила под сомнения корректность подсчета голосов из-за сложившейся ситуации. Впрочем, "Суспільне" сообщило, что такие действия со стороны конкурсантов не предусмотрены правилами, поэтому певица продолжит борьбу за победу.

"Выступления всех участников в финале Нацотбора уже состоялись, и после их завершения было объявлено зрительское голосование, которое продолжается сегодня до 19:05. Согласно правилам Национального отбора отсутствуют основания для снятия кандидата на этом этапе конкурса", – прокомментировали представители Евровидения в Украине.

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