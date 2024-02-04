'Эта банда может стать известной на весь мир': что за группа Ziferblat, которая для многих стала открытием Нацотбора на Евровидение-2024

После финала Нацотбора на Евровидение-2024 для многих украинцев едва ли не самым главным открытием стала группа Ziferblat ("Циферблат"). Трое талантливых ребят, среди которых солист с потрясающим высоким голосом, не оставили зрителей равнодушными. В комментариях коллектив сравнивают с культовыми Beatles и предрекают им успех на мировой сцене.

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Сами музыканты не хотят себя сравнивать и тем более приравнивать к культовым коллегам. Что известно о Ziferblat и как на их выступление реагируют украинские еврофаны, расскажем в материале OBOZ.UA.

Группа начала свое существование в 2015 году. Она сформировалась из вокалиста Даниила Лещинского и его брата-близнеца, гитариста Валентина Лещинского, а также барабанщика Федора Ходакова, который присоединился к ним впоследствии.

В 2019 году ребята приняли участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ), где спели собственный сингл "Вночі". А уже в октябре 2022-го Ziferblat решает впервые попробовать свои силы на Нацотборе, поэтому подают соответствующую заявку для участия. Тогда их песня попала в лонглист, но не в десятку финалистов.

Впрочем, музыканты повторили эту попытку в следующем году и, как нам уже известно, совершенно мощно ворвались в финал Нацотбора на Евровидение-2024 с песней Place I Call Home. Их конкурсная композиция, как рассказывали сами артисты, посвящена всем украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и скучают по ощущению дома.

"Потеря дома – это очень тяжело. Но потеря дома не означает потерю идентичности. Мы хотим обратить внимание на то, что действительно испытывают люди, которые не по собственному желанию вынуждены находиться вдали от родного дома", – рассказывали певцы в интервью УНІАН.

Под видео с выступления Ziferblat собрались сотни восхищенных комментариев. Украинцы делятся, что звучание коллектива напоминает им иностранные легендарные группы, в том числе и Beatles.

"Стильно, профессионально, качественно. Можно подумать, что выступает какая-то американская легенда. Неожиданно. Понравилось", "Честно – это открытие для меня, что у нас есть такая талантливая группа. Так держать, мой голос за вас!", "Вот таких групп, которые напоминают легенды, не хватает", "Непревзойденно! Браво! Профессионально, изящно! Горжусь такими талантливыми украинцами!", "Эта банда может стать известной на весь мир", – оставляют интернет-пользователи.

Стоит отметить, что Ziferblat мощно заявили о себе и до финала Нацотбора. Так, в сентябре 2023 года они одержали победу в премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки". А трек коллектива под названием "Земля" стал настоящим хитом. В финале Нацотбора о нем даже упомянула Джамала, отметив, что эта композиция есть в ее плейлисте.

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