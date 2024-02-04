Евровидение-2024: букмекеры повысили шансы Украины на победу. Как выглядит таблица после финала Нацотбора

Букмекеры прогнозируют Украине уверенную победу на международном песенном конкурсе Евровидения-2024. После объявления результатов Национального отбора, согласно которым в Мальме (Швеция) поедут Jerry Heil и alyona alyona, шансы нашей страны выросли с 15% до 16%.

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В день начала проведения Нацотбора, 3 февраля, Украине пророчили 1 место в Евровидении-2024 с вероятностью в 15%. За день до этого результат составил всего 12%. Украина все еще занимает первенство с 18 января, уступив свое место только Исландии с 26 по 28 января. Рейтинг в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Топ-5 стран по состоянию на вечер 4 февраля выглядит так:

1. Украина – 16%;

2. Великобритания – 9%;

3. Италия – 7%;

4. Исландия – 6%;

5. Израиль – 5%.

С большим отрывом Великобритания имеет 9% шанса на победу. С 19 декабря она находится в тройке потенциальных победителей. Впрочем, страна-аутсайдер Исландия, которая неожиданно с 20 места (22 января) перебралась на первое на три дня с 26 по 28 января, потеряла свою позицию. В настоящее время она находится на 4 строчке с 6% вероятности победы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что среди жюри чуть не разгорелась ссора во время Нацотбора Евровидения-2024 в Украине по поводу песни "Teresa & Maria" победительниц Jerry Heil и alyona alyona. Судьи переживают или оптимистично воспримут другие страны религиозную тематику трека.

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