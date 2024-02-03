Не прошло испытание Евровидением: приложение 'Дія' перестало работать во время голосования. Фото

В приложении "Дія" в субботу вечером началось голосование за победителя Национального отбора на "Евровидение-2024". Однако, пользователи жалуются, что приложение не выдержало наплыва желающих отдать свой голос и "упало".

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"Лежит" и сам сайт сервиса государственных услуг. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Разработчики приложения прокомментировали сбой в работе, отметив, что "Дії" нужно немного времени, чтобы оправиться".

"Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора! Действия нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Так что если у вас не открывается "Опрос" — попробуйте проголосовать через несколько минут!" – отметили там.

По состоянию на 21:30 разработчики сообщили, что голосование будет продолжено, чтобы все успели отдать голос за фаворита Нацотбора Евровидения-2024.

Ранее мы писали, что Нацотбор 2024 года в результате войны проходит по новым правилам. Эфир получился не прямым, а смешанным.

OBOZ.UA ведет хронологию событий на Нацотборе Евровидения-2024. Смотрите трансляцию песенного конкурса по ссылке.

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