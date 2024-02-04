Кто будет представлять Украину на Евровидении-2024: стало известно имя победителя Нацотбора

Jerry Heil и alyona alyona представят Украину на Евровидении 2024 года. Они победили на Национальном отборе и 7 мая выступят на международной сцене в Мальме, Швеция, в первом полуфинале.

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Голоса распределились следующим образом: 11 баллов от зрителей и 10 баллов от жюри. OBOZ.UA следил за финалом и выступлениями всех 11 конкурсанов в прямом эфире.

Победители выступали под номером 6, и именно их песня Teresa & Maria будет звучать на Евровидении 2024 года. Голосование длилось почти сутки в приложении "ДІЯ".

Баллы зрителей распределились следующим образом:

1 балл – NAZVA

2 балла – INGRET

3 балла – DREVO

4 балла – ANKA

5 баллов – NAHABA

6 баллов – SKYLERR

7 баллов – YAGODY

8 баллов – Ziferblat

9 баллов – MELOVIN

10 баллов получает - YAKTAK

11 баллов – Jerry Heil и alyona alyona

Тем временем профессиональное жюри распределило свои баллы так:

1 балл – NAHABA

2 балла – NAZVA

3 балла – SKYLERR

4 балла – DREVO

5 баллов – ANKA

6 баллов – YAKTAK

7 баллов – YAGODY

8 баллов – INGRET

9 баллов – MELOVIN

10 баллов – Alyona Alyona & Jerry Heil

11 баллов – Ziferblat

Ранее OBOZ.UA писал, что финалисты Нацотбора по-разному пиарили себя перед шоу и "топили" конкурентов.

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