Кто будет представлять Украину на Евровидении-2024: стало известно имя победителя Нацотбора
Jerry Heil и alyona alyona представят Украину на Евровидении 2024 года. Они победили на Национальном отборе и 7 мая выступят на международной сцене в Мальме, Швеция, в первом полуфинале.
Голоса распределились следующим образом: 11 баллов от зрителей и 10 баллов от жюри. OBOZ.UA следил за финалом и выступлениями всех 11 конкурсанов в прямом эфире.
Победители выступали под номером 6, и именно их песня Teresa & Maria будет звучать на Евровидении 2024 года. Голосование длилось почти сутки в приложении "ДІЯ".
Баллы зрителей распределились следующим образом:
1 балл – NAZVA
2 балла – INGRET
3 балла – DREVO
4 балла – ANKA
5 баллов – NAHABA
6 баллов – SKYLERR
7 баллов – YAGODY
8 баллов – Ziferblat
9 баллов – MELOVIN
10 баллов получает - YAKTAK
11 баллов – Jerry Heil и alyona alyona
Тем временем профессиональное жюри распределило свои баллы так:
1 балл – NAHABA
2 балла – NAZVA
3 балла – SKYLERR
4 балла – DREVO
5 баллов – ANKA
6 баллов – YAKTAK
7 баллов – YAGODY
8 баллов – INGRET
9 баллов – MELOVIN
10 баллов – Alyona Alyona & Jerry Heil
11 баллов – Ziferblat
Ранее OBOZ.UA писал, что финалисты Нацотбора по-разному пиарили себя перед шоу и "топили" конкурентов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!