Как участники нацотбора пиарят себя перед финалом: Yaktak поет в автобусе, а Melovin 'топит' Jerry Heil и alyona alyona

Чем ближе день финала нацотбора на Евровидение 2024 – 3 февраля – тем активнее становятся участники конкурса. В последние дни себя и свои песни продвигают не только лидеры букмекерских ставок, но и певцы, которым победу и близко не прочат.

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Некоторые в этом году удивили оригинальностью и юмором, а другие, похоже, прибегли к откровенным манипуляциям и давлению на слушателей. OBOZ.UA решил разобрать, что для победы делают финалисты.

Jerry Heil и alyona alyona с композицией "Teresa & Maria"

В особом пиаре звезды не нуждались с первого же дня релиза. Трек артисток, хоть и вызвал замечания из-за упоминания Матери Терезы, стал хитом и возглавил чарты. За неделю он набрал миллионы просмотров и стал одним из самых популярных за всю историю национального отбора.

Артистки не стали акцентировать на критике, а сосредоточились на лайв-выступлениях во время теле- и радиоэфиров. Живое исполнение помогло им завоевать еще больше сердец, и уже сейчас на победу певиц ставки достигли 65%.

Melovin с песней "Dreamer"

Артист, уже однажды ездивший на Евровидение, решил "топить" главных конкуренток. Во время одного из интервью он в манипулятивной манере спросил зрителей, что они хотят: чтобы в Швеции мир слушал о Матери Терезе или Владимире Ивасюке.

Следует объяснить, что Melovin якобы получил знак и вдохновение от легендарного композитора во время поездки во Львов. В тот день артист сходил на Лычаковское кладбище и попросил у маэстро помощи, а уже к концу дня трек был написан.

Yaktak с хитом Lalala

Рэпер Yaktak смог создать хит, но подвергся критике из-за того, что это якобы "не формат" Евровидения. Сам артист, чтобы увеличить шансы на победу, попытался убедить слушателей, что такое звучание может покорить Европу.

Незатейливый мотив действительно засел в головах многих людей и собрал более миллиона просмотров, но на этом артист не остановился. Он начал продвижение через коллег – запустил флешмоб, где звезды нового поколения и обычные фанаты перепевали хит, а еще снялся в вирусной рекламе "метро на Теремки", где пел в автобусах для людей, которые не могут пользоваться метро.

Кстати, к конкурсу перепевов Lalala присоединилась в свое время группа-победитель Евровидения 2022 Kalush Orchestra, но сейчас она уже пиарит Teresa & Maria.

SKYLERR с песней Time Is Running Out

У артистки пока нет много шансов на победу, если верить букмекерским ставкам, однако она довольно смело критикует соперников. К примеру, сказала, что песня Lalala в Европе некорректно будет звучать в контексте того, что Украина живет в реалиях войны.

Nahaba с треком Glasss

Участников коллектива обвиняли в том, что они копируют стиль российской группы "Тату", но звезды умело выкрутились из скандала. Они показали, какой музыкой вдохновлялись, а еще пошутили, что в комнате фанатов "Тату" не может быть флага УПА.

ANKA и песня "Палала"

Певица решила обойтись без публичных скандалов, обвинений и просьб. Она готовится к отбору, репетирует и уже успела выпустить трек на акустический лад, чтобы привлечь к нему больше внимания.

Остальные участники: INGRET, NAZVA, DREVO, Ziferblat и YАGODY планомерно и спокойно продвигают себя, не конфликтуют, участвуют в благотворительных проектах и дают интервью. Некоторые из их живых выступлений, таких как YAGODY, очень понравился зрителям и подарил группе больше шансов.

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