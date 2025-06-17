'Мама' Верки Сердючки прокомментировала скандал из-за русских песен, который поднял на уши полицию

Скандал вокруг русскоязычных песен в исполнении Верки Сердючки, которые прозвучали во время концерта в киевском Osocor Residence, получил неожиданное продолжение. После официальной жалобы ведущего Виктора Дяченко, громкого заявления языкового омбудсмена Тараса Креминя, который обратился в полицию, и общественного резонанса, на инцидент отреагировала и Инна Белоконь – многолетний партнер Данилко на сцене, которая исполняет роль "мамы" Сердючки.

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Артистка выступила с коротким, но красноречивым комментарием-оправданием в Instagram. "Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые, но пережили! Обожаю умных и адекватных", – написала Белоконь.

Ее сообщение звучит как поддержка Андрея Данилко, который до сих пор публично не прокомментировал ситуацию. Однако на днях на его странице появилось видео с выступления на юбилейном концерте Юрия Рыбчинского, где артист исполнил на украинском языке песню "Верба" – что можно расценить как символический ответ на обвинения.

Что произошло: как начался скандал

Причиной скандала стал концерт Верки Сердючки, который состоялся 13 июня в киевском клубе Osocor Residence. Часть песен, исполненных во время шоу, прозвучала на русском языке, что вызвало волну возмущения в сети. Ведущий Виктор Дяченко заявил, что это нарушение не только моральных норм во время войны, но и действующего законодательства. Он обратился с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

"Надеюсь, что мы прекратили мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", – написал Дяченко в своем Facebook.

В комментариях к сообщению появились сотни сообщений – от поддержки до острой критики. Одни защищали Данилко как патриота и волонтера, другие – настаивали, что даже популярные старые песни не должны звучать на языке врага.

Реакция омбудсмена

Тарас Креминь заявил, что в выступлении на Osocor Residence было нарушено сразу несколько норм законодательства:

статьи 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование языка в сфере культуры;

мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта в Киеве, который действует с 2023 года.

"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе – это о национальном достоинстве. И ответственность будет", – написал Кремень.

Он также сообщил о начале государственного контроля в отношении организатора концерта и об обращении в Национальную полицию Украины.

Что говорит команда Данилко

Представители артиста выступили с заявлением, в котором попытались разъяснить ситуацию. По их словам, Верка Сердючка во время выступления разговаривала не на русском, а на "полтавском суржике" – стилистическим элементом ее образа еще с 1990-х годов. Что касается песен – большинство было выполнено на украинском и английском языках, а также "несколько старых композиций в оригинале".

Также команда Данилко сослалась на Закон №2310-IX, согласно которому исполнение авторских песен на языке страны-агрессора гражданами Украины не является нарушением, если произведение не запрещено и входит в репертуар исполнителя.

"Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", – пояснили представители знаменитости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко раскрыл причину, почему не выпускает песни на украинском языке и наотрез отказывается переводить старые хиты. По словам знаменитости, он действительно хочет показать свои доработки поклонникам, однако не может этого сделать.

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