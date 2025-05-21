Андрей Данилко раскрыл причину, почему не выпускает песни на украинском языке и наотрез отказывается переводить старые хиты

51-летний исполнитель Андрей Данилко, который известен широкой аудитории благодаря своему эффектному сценическому образу Верки Сердючки, раскрыл, что уже в течение длительного времени пишет песни только на украинском языке. По словам знаменитости, он действительно хочет показать свои проекты поклонникам, однако не может этого сделать, ведь большинство людей, с которыми он работал над композициями, или выехали за границу, или отошли в мир иной. А вот чтобы сделать новый репертуар самостоятельно нужно потратить немало времени.

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В частности актер не планирует переводить свои русскоязычные треки, мол, так не получится создать качественный материал. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

"Я вам скажу, что я их (украиноязычные песни. – Ред.) писал давно. Мне так жаль, что я не могу это показать. Сейчас объясню почему. Для того, чтобы показать, надо время и людей, вот именно специалистов. Молодежи это проще, потому что они свое могут сделать. Те люди, с которыми я работал, или их нет, потому что они умерли уже, или выехали. Мне в этом смысле сложно сделать этот репертуар. И нужна такая остановка, чтобы сесть, и это сделать", – высказался артист.

В частности Андрей Данилко поделился, что несколько раз пытался перевести свои старые треки на украинский язык, однако вместо хороших музыкальных произведений у него "получился КВН". Поэтому звезда больше не хочет заниматься такой деятельностью и в целом считает, что есть определенные композиции, которые не подлежат подобным изменениям.

"Вот переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русский. Ивасюк – это для меня пример, как талантливо написать. Я всем говорил, что будет популярно только талантливое. А это всегда поиск: найти то, что будет и о вас, и оригинально, и избегать слов, которые есть в каждой песне. Мне кажется, я нашел какие-то такие формулировки, ну, конечно, от Сердючки, которые можно легко подпевать, и запоминать, и рисуется какая-то история в этом. Новые песни, я пишу на украинском. И мне кажется, что они, получаются, очень неплохими", – отметил актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Данилко ошеломил, как россияне хитростью пытались использовать его для пропаганды.

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