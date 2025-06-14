На Верку Сердючку подали официальную жалобу из-за исполнения русскоязычных песен: что известно

Вокруг украинского артиста Андрея Данилко, который известен широкой аудитории благодаря своему эпатажному сценическому образу Верки Сердючки, разгорелся скандал. Ведущий Виктор Дяченко пожаловался на исполнителя языковому омбудсмену Тарасу Креминю, поскольку во время его выступления в Киевском Osocor Residence звучали треки на русском.

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Соответствующую информацию журналист сообщил на личной странице в Facebook. В посте он отметил: "Надеюсь, что мы прекратили мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".

Решение Андрея Данилко не исключать русскоязычные композиции из своей концертной программы несколько разделило пользователей сети. Некоторые юзеры стали на защиту шоумена и отметили, что не стоит набрасываться с хейтом на певца, который много помогает Украине, только из-за языка его хитов.

"Сразу скажу что я украиноязычный, и как тысячи других, был вчера на концерте. Это не значит, что кто-то там ждет "российскую армию в Киеве", к чему такие крайности? Мы были там, прежде всего, из-за беззаботных песен нашего мирного детства. Не надо преследовать за язык песен, если человек помогает стране, платит налоги и донатит. Это ведет нас в радикализм, который никогда никому не приносил пользы".

Однако все же у большинства комментаторов звучание треков на языке страны-агрессора вызвало настоящее возмущение. По их мнению, украинцы должны наконец прекратить толеровать все русское:

"Хватит той украинской толерантности. Надо не допускать всякого московского дерьма, которое никак не может покинуть сознание наших украинцев, для которых война с московской ордой далека от развлечений".

"Концерт Сердючки в 2025 году воспринимается как перепись малороссов и потенциальных коллаборационистов. Это уже не "какая разница", это открытый сигнал россиянам, что их здесь ждут, им предоставили прейскурант услуг".

Кстати, в комментариях поблагодарил Виктора Дяченко за реакцию на инцидент и сам Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Однако пока никаких официальных комментариев омбудсмен не обнародовал.

Стоит отметить, что в языковой скандал Андрей Данилко попадает не впервые. В 2024 году в том же Osocor Residence состоялось музыкальное шоу Верки Сердючки, где со сцены звучали популярные хиты на русском. Общество поинтересовалось, понесет ли шоумен наказание за такую деятельность, в ответ на что Тарас Креминь сообщил: "Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это (песня. – Ред.) есть в официальном репертуаре, то – не запрещено".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко раскрыл причину, почему не выпускает песни на украинском языке и наотрез отказывается переводить старые хиты.

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