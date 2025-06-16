Грубое нарушение закона. В скандал с Сердючкой вмешалась полиция и языковой омбудсмен: что теперь будет со звездой

Скандал с украинским артистом Андреем Данилко, который разгорелся из-за того, что во время выступления в своем эффектном сценическом образе Верки Сердючки в Киеве он исполнял русскоязычные песни, получил продолжение. На инцидент отреагировал языковой омбудсмен Тарас Кремень, отметив, что деятельность исполнителя является грубым нарушением закона, поэтому он обратился в полицию и настаивает, чтобы звезда понес ответственность.

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Соответствующая информация появилась на странице государственного деятеля в Facebook. Он подчеркнул, что композиции на языке страны-агрессора не должны звучать в столице.

"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован", – отметил уполномоченный по защите государственного языка.

Тарас Креминь принял решение об открытии меры государственного контроля в отношении организатора выступления Верки Сердючки, где прозвучали треки на русском. Он обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования: "Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе – это о национальном достоинстве. И ответственность будет".

Тарас Кремень также акцентировал внимание на том, что согласно ч.2 ст. 23 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", проведение всех художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить на украинском. Применение других языков допускается, если оно оправдано художественным или творческим замыслом организатора, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов и национальных меньшинств нашего государства.

Напомним: скандальное выступление Верки Сердючки состоялось 13 июня в Киевском Osocor Residence. Звучание хитов на русском вызвало сильное возмущение у ведущего Виктора Дяченко, поэтому он подал официальную жалобу на знаменитость языковому омбудсмену Тарасу Креминю.

Со временем на громкий скандал отреагировали в команде звезды. Там отметили: "Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте – полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа".

Представители звезды добавили, что во время выступления Сердючка исполняла композиции на украинском и английском, а еще "несколько старых песен в оригинале", то есть на русском. Ссылаясь на Закон №2310-IX от 19.06.2023 года, в команде Данилко добавили, что петь авторские треки на языке страны-агрессора гражданами Украины не запрещено.

"Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", – пояснили представители знаменитости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Данилко ошеломил, как россияне хитростью пытались использовать его для пропаганды.

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