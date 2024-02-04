Не предусмотрено правилами: 'Суспільне' отказало SKYLERR и назвало единственный вариант снять кандидатуру с Евровидения-2024

Участница Национального отбора на Евровидение-2024 SKYLERR за несколько часов до объявления победителя конкурса заявила, что снимает свою кандидатуру якобы из-за сбоя в работе приложения Дія, где проводилось зрительское голосование. Впрочем "Суспільне" сообщило, что такие действия со стороны конкурсантов не предусмотрены правилами, а значит певица продолжит борьбу за победу.

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Такие условия озвучили на официальной странице Евровидения в Украине от "Суспільного Мовлення" в Instagram. Голоса, которые зрители отдали за вокалистку, остаются действительными, и голосование продолжается.

"Сегодня, 4 февраля, финалистка Нацотбора на Евровидение-2024 SKYLERR обратилась к "Суспільному Мовленню" с просьбой снять ее кандидатуру со зрительского голосования. Выступления всех участников в финале Нацотбора уже состоялись, и по их завершению было объявлено зрительское голосование, которое продолжается сегодня до 19:05. Об окончании голосования ведущие сообщат в прямом эфире. В соответствии с правилами Национального отбора отсутствуют основания снятия кандидата на этом этапе конкурса", – прокомментировали представители Евровидения в Украине.

Впрочем, организаторы Нацотбора уточнили, что у SKYLERR все же будет возможность снять свою кандидатуру, если она этого пожелает. Правда, уже после оглашения результатов конкурса и собственной победы. То есть, если исполнительница получит первое место в Нацотборе, то сможет отказаться от участия в Евровидении-2024 в Мальме, Швеция.

"Если по результату голосования SKYLERR станет победительницей Национального отбора, артистка может отказаться от заключения договора с "Суспільним Мовленням" на участие в международном песенном конкурсе Евровидения", – отметили в сообщении.

Где и когда смотреть прямой эфир Национального отбора на Евровидение-2024 с оглашением результатов зрительского голосования, которое продлится примерно до 19:05 четвертого февраля, читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что лучшим номером Нацотбора признали попурри песен Владимира Ивасюка в исполнении всех финалистов и продюсера шоу Дмитрия Шурова. О трогательном перформансе читайте по ссылке.

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