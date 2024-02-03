Объявление победителя Нацотбора на Евровидение-2024 перенесли: что случилось

3 февраля победителя Нацотбора на Евровидение 2024 не будет объявлен из-за технических неисправностей в приложении "Дія". Голосование продолжится, как только заработает сервис, и продлится в течение всего следующего дня, 4 февраля,

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Об этом сообщили в прямом эфире. После двухчасового ожидания "Суспільний мовник" решил продолжить финал, пока все еврофаны не отдадут голос за своего фаворита.

Приблизительно в 20:30 должно было начаться голосование за победителя, однако почти мгновенно "Дія" упала и десятки, а может и сотни, тысяч фанатов не смогли зайти в раздел "Опрос".

Зрителей некоторое время убеждали, что голосование заработает и у них будет 30 минут, чтобы отдать свой бал, но в конце концов решили перенести объявление победителя.

В 15:15 4 февраля запустят повтор записи, а примерно в 19:05 начнется прямой эфир. Линии голосования будут закрыты, а баллы объявлены.

По словам ведущего Тимура Мирошниченко, "Суспільне" имело право определить лучшего исполнителя вечера, основываясь только на баллах от судей, но этого не сделали.

Победу хотят отдать артисту или группе, который, прежде всего, нравится зрителям. В связи с этим голосование продлили с 60 минут до почти суток, и некоторые фанаты уже смогли зайти в "Дію".

"Сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов",–- объяснили сбой в Минцифре.

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