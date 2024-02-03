Сурдопереводчица Нацотбора стала звездой сети: украинцы отправляют ее на Евровидение 2024 года в Мальме

В этом году финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024 впервые сопровождался переводом на жестовой язык. За адаптацию разговорных студий отвечала Ольга Буназив, а переводом песен занималась Екатерина Заботкина.

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Еврофанов удивило и поразило нововведение, что принимает во внимание вопросы инклюзивности. Особенно сурдопереводчица Заботкина, которую пользователи предлагают отправить в шведский город Мальме.

Все из-за эмоционального перевода песен. Екатерина Заботкина передает на жестовом языке не только слова композиций, но и ритм, звуки инструментов, и самое главное – чудесное настроение.

В соцсетях украинцы не стали сдерживать восторг:

"Больше всего в этом отборе понравилась сурдопереводчица".

"На Евровидение от Украины едет Верка и сурдопереводчик. Все решили, спасибо".

"Поедет сурдопереводчица, она всех вытащила".

"Сурдопереводчица "Евровидение-2024" разрывает соцсети своей харизмой".

"Просто задумайтесь насколько все выступления неинтересны и проходные, что наиболее обсуждаемой темой является сурдопереводчик. Она, кстати, действительно абсолютно топовая. Здесь без вопросов".

"Еще одна героиня этого дня – сурдопереводчица. На Диких танцах особенно порадовала".

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