Скорее Джамала родит, чем Дія встанет: украинцы наплодили мемов через курьез с Нацотбором на Евровидение-2024

Национальный отбор на Евровидение-2024 прошел в совершенно новом формате. Из-за угрозы обстрелов концерт транслировался в записи, однако оглашение результатов голосования должно было пройти в прямом эфире. Впрочем все пошло не по плану: приложение Дія, в котором можно было отдать голос за любимого финалиста, перестало работать из-за большой нагрузки.

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Прямая трансляция превратилась в квартирник ведущих и артистов, где конкурсанты общались между собой. Объявление победителей отложили на следующий день. Украинские еврофаны, уже по классике жанра, не замедлили с мемами, которые разлетелись по всем соцсетям. OBOZ.UA собрал самые яркие из них.

Центральной темой мемов стала Дія, не выдержавшая натиска зрителей Нацотбора. Украинцы шутили, что именно им удалось "сломать" приложение, а не россиянам.

Что только не делали еврофаны: прикладывали к Діє подорожник, читали молитвы и даже шутили, что для голосования нужно предоставить фото 3х4, форму 16 из ЖЭКа, флюорографию и два конверта с марками.

Пользователи сети не обошли вниманием и тех, кто "вытащил" Нацотбор-2024. Украинцы предлагали отправить на Евровидение Андрея Данилко с его ушками Минни Маус и сурдопереводчицу Екатерину Заботкину, которая эмоционально переводила песни на жестовой язык.

Упомянули и о "Киевстаре" и графиках отключения света, сравнив ситуации с новым конфузом Национального отбора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет объявлен победитель Нацотбора на Евровидение-2024, а также публиковал пошаговую инструкцию о том, как проголосовать в Дії.

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