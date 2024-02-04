'В пиар-гонке мне не интересно': SKYLERR сняла свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2024

Участница Национального отбора на Евровидение-2024 SKYLERR сняла свою кандидатуру за несколько часов до объявления победителя. Сделала она это якобы из-за масштабного сбоя в работе приложения "Дія", в котором проводилось зрительское голосование.

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Исполнительница считает, что голоса из-за проблем в работе приложения могут засчитаться некорректно, а значит, и результаты будут якобы сфальсифицированы. О своем решении снять кандидатуру с Нацотбора уже после выступления в финале SKYLERR сообщила на личной странице в Instagram в воскресенье, 4 февраля.

"Трудное решение, правда, но я снимаю свою кандидатуру в Нацотборе на Евровидение-2024. Это решение далось мне сложно, но все же я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о работе, о песне, о своих людях , о вас, обо всех нас. Все, что происходит сейчас – это уже не о вышесказанном, и не обо мне. К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дія" работала ночью, утром она снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, какое в моменте" , – аргументировала свое решение SKYLERR.

Певица намекнула, что считает Нацотбор не только вокальным конкурсом, но и пиар-гонкой, где, очевидно, шансов победить больше у тех участников, в раскрутку которых вложили больше денег.

"В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации, участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне" – слова из моей песни, которые на сегодняшний день как никогда актуальны. Я остаюсь верна себе и своим месседжам, своим смыслам, которые несла я и моя песня. Пожалуйста, если не получилось докричаться через песню, услышьте сейчас! В любых ситуациях оставайтесь людьми, потому что "Время истекает"! Не теряйте себя и не теряйте друг друга", – добавила вокалистка.

SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, также поблагодарила команду, которая помогала поставить ее номер к финалу Нацотбора, семью и всех близких за поддержку.

Где и когда смотреть прямой эфир Национального отбора на Евровидение-2024 с оглашением результатов зрительского голосования, которое продлится примерно до 19:05 четвертого февраля, читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что лучшим номером Нацотбора признали попурри песен Владимира Ивасюка в исполнении всех финалистов и продюсера шоу Дмитрия Шурова. О трогательном перформансе читайте по ссылке.

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