Кророль Нидерландов потролил 'исчезнувшую' принцессу Кейт Миддлтон из-за скандала с фотошопом

Король Нидерландов Виллем-Александр мог потролить британскую принцессу Кейт Миддлтон на фоне скандала с ее исчезновением и официальным отфотошопленным фото. О редакции снимков он заговорил прямо перед подданными и папарацци, общаясь со школьниками.

56-летний монарх встретился с общественностью на королевском приеме в Зутфене, Нидерланды, в четверг, где маленькая девочка спросила его о его семейном портрете. Рассмеявшись в ответ, он сказал, что "хотя бы не пользовался фотошопом". Ролик появился в Х (ранее Twitter).

СМИ и пользователи сети чуть ли не единогласно решили, что король сделал отсылку именно на принцессу, которая уже больше недели страдает от водоворота слухов из-за отфотошопленных фото.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. После почти двух месяцев отсутствия Кенсингтонский дворец впервые опубликовал официальное фото герцогини с детьми по случаю Дня матери.

Однако внимательные юзеры заметили на нем очевидный фотошоп в разных частях кадра. Эту теорию подтвердила платформа Instagram, обозначившая фото как "отредактированное".

Кейт Миддлтон вышла на связь, чтобы объяснить, что сама редактировала кадр, потому что любит это делать. О пристрастии принцессы к фотографированию было известно и раньше. Однако следующее фото посеяло в умах фанатов еще больше сомнений.

В сети появился кадр, где якобы "исчезнувшая" принцесса с мужем едут в авто, но что удивительно – фон в зеркале и вне авто очень отличался.

Ранее OBOZ.UA писал, что на фоне таких просчетов королевской пресс-службы подданные начали подозревать самые плохие сценарии. Кто-то считает, что принцессу избили, другие уверены – она до сих пор находится в больнице. Однако самой популярной является версия о "любовнице" герцога Уильяма

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