Принц Уильям впервые показал фото Кейт Миддлтон после операции и обратился к публике от ее имени

Кенсингтонский дворец впервые опубликовал официальное фото Кейт Миддлтон после того, как ей сделали "загадочную" операцию на брюшной полости. На снимке 42-летняя принцесса Уэльская позирует с тремя своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Как известно, кадр был опубликован в честь Дня матери, который в Великобритании отмечается в четвертое воскресенье Великого поста, то есть в этом году 10 марта. Фото появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Под кадром принц Уильям оставил теплое обращение к народу от имени своей жены: "Спасибо за добрые пожелания и постоянную поддержку за последние два месяца. Желаю всем счастливого дня матери".

На фото жена главного наследника на британский престол выглядит счастливой: она искренне улыбается в окружении таких же улыбающихся детей.

Семейный портрет сделал сам принц Уильям. Поэтому его и нет на фото. Вероятно, его жена и дети позировали в их имении Анмер-гол в Норфолке во время недавних каникул. Впрочем, в сети уже поползли слухи, что фото было сделано давно, то есть до январской операции Кейт Миддлтон. Действительно ли это так – неизвестно. Между тем большинство интернет-пользователей надеются, что фото свежее, и Кэтрин выглядит такой здоровой и счастливой прямо сейчас.

Отметим, на днях Кейт Миддлтон впервые за два месяца заметили на публике недалеко от Виндзорского замка. Герцогиню заскочили во время дороги на автомобиле с мамой Кэрол.

Несколько недель назад инсайдер рассказал, что принцесса "чувствует себя хорошо" и поправляется. Однако официальные заявления о самочувствии матери троих детей не были опубликованы. Это вызвало беспокойство у почитателей королевской семьи, которые уже загрустили за герцогиней. В последний раз ее видели во время празднования Рождества.

Подогрел слухи о "плохом состоянии" Миддлтон и ее муж, который в последнюю минуту отказался от участия в важном мероприятии из-за "личного". В СМИ после этого поползли слухи о здоровье принцессы.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители британской королевской семьи тогда сообщали, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении около двух недель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после выписки принцесса Уэльская будет "работать с кровати", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить.

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