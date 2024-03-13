Кирпичи разные. На еще одной фотографии с Кейт Миддлтон нашли признаки фотошопа

Почитатели королевской семьи обнаружили еще один возможный признак редактирования на недавнем фото супругов Уэльских. На снимке можно увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, покидающих Виндзорский замок.

Кирпичи позади автомобиля не совпадают по цвету с теми, которые можно увидеть сквозь окно машины, пишет Page Six. Находка быстро вызвала дискуссию в соцсети X (Twitter).

"Разве никто другой не заметил, что последняя фотография Кейт Миддлтон в машине… кирпичи в окнах автомобиля не совпадают с кирпичами вне автомобиля… Это еще одно отфотошопленное фото", – размышлял один из пользователей.

"Кирпичи на изображении в окне имеют новые равномерно распределенные слои раствора, тогда как кирпичи вне автомобиля из старого здания, где раствор неравномерен и изношен", – добавил другой.

Третий пользователь предположил, что изображение было сделано на Рождество 2023 – последний раз Миддлтон видели перед операцией на брюшной полости в январе: "Они использовали рождественскую фотографию. Они стерли ее серьгу, поля ее шляпы можно четко увидеть… потом они добавили немного шума, чтобы было труднее различить изменения", – написал он.

Однако Джим Беннетт, фотограф-фрилансер, сделавший снимок, сказал Page Six, что его агентство не "меняет фотографии в Photoshop, кроме корректировки уровней освещения, если это необходимо". Беннетт добавил, что снимки автомобиля не всегда получаются четкими и могут содержать отображение других предметов на окнах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о скандале вокруг Кейт Миддлтон из-за фотошопа получил продолжение: в сеть выложили метаданные того же фото с детьми.

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