Как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала Евровидения 2025 и на каком месте сейчас Украина

После первого полуфинала Евровидения 2025, который состоялся 13 мая, букмекеры обновили свои прогнозы относительно возможного победителя нынешнего конкурса. Появление новых фаворитов, яркие номера на сцене и реакции публики – все это существенно повлияло на расстановку сил в таблицах вероятных победителей, а Украина сдвинулась с мертвой точки.

Видео дня

За несколько часов до первого полуфинала ситуация в кардинально существенно не изменилась. Лидеры остались стабильными, однако несколько стран сумели существенно улучшить свои позиции после удачного выступления. Среди них оказалась и Украина. Отслеживать изменения можно на сайте Eurovision World.

Читайте все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025. Стоит отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала.

Украина, которую в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, поднялась в прогнозах и сейчас занимает 12 место среди всех участников. Коллектив, по оценкам букмекеров, имеет 1% вероятности на победу. Стоит отметить, что еще за несколько часов до полуфинала наша страна занимала 14 место.

В общем списке фаворитов на победу по состоянию на 14 мая, топ-5 выглядит так:

Швеция – 44% Австрия – 20% Франция – 6% Израиль – 5% Нидерланды – 4%

Такие изменения могут быть связаны с эффектом первого впечатления: участники, выступившие в полуфинале мощно и убедительно, сразу получили положительный отклик как у зрителей, так и у букмекеров.

Окончательная картина распределения шансов может измениться уже после второго полуфинала, который состоится 15 мая, а также после генеральных репетиций финала. В то же время текущие прогнозы дают представление о том, кого зрители считают самыми перспективными претендентами на победу в Базеле.

Второй полуфинал

Относительно второго полуфинала, Австрия, Финляндия и Израиль разделяют между собой топ-3 рейтинга. Они имеют по 94% шансов на победу. За ними не отстает Мальта и Греция, которые этот коэффициент держат на 88% и 82%.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

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