Визит Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев так и не стал прологом к началу мирных переговоров.

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Почему? Скорее всего, такая цель и не ставилась.

Главная задача "переговорной двойки" – это обсуждение контуров будущего этапа войны, попытка определить некие параметры нового цикла будущего противостояния.

Насколько это удалось узнаем уже очень скоро по морфологии нового этапа войны, который начинается этой осенью.

Кроме того, "переговорная двойка" явно тестировала отношения РФ и Ирана.

Иран, как это можно осудить по косвенным признакам, в последнее время резко улучшил свои ракетные технологии, особенно в части "дальнобойной и большой" баллистики.

Возможно, не без помощи России.

В случае обострения отношений РФ и НАТО, Иран может быть вовлечен в нанесение ударов по европейским странам под предлогом того, что они "помогают США". Тегеран уже угрожал и Турции, и Болгарии, и Украине, и Кипру.По Кипру и базам в Турции даже делались точечные ракетные залпы.

Удары "большой баллистикой" в исполнении Ирана являются идеальным инструментом эскалации в руках Москвы.

Формально она тут будет ни при чем, ответить Европа сможет крайне ограниченно.

А сами удары со стороны Ирана станут механизмом истощения средств ПВО в ЕС и приведут к существенному обострению ситуации в самой Европе. Например, Иран может парализовать авиасообщение в ЕС, нанеся удары по аэропортам: точно также он действовал на первой фазы войны с США, нанося удары по аэропортам стран Ближнего Востока.

Конечно, Иран не будет слепым орудием в руках Москвы, но он может получить нечто взамен: поставки продовольствия, оружия, космические разведданные, новые ракетные технологии и даже технологические элементы ядерной программы.

Именно связка РФ-Иран вызывает сейчас наибольшее беспокойство в Вашингтоне.