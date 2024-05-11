Небывалый скандал перед финалом Евровидения 2024: фаворита букмекеров из Нидерландов могут отстранить из-за насильственного инцидента

Нидерландский участник Евровидения 2024, рэпер Йост Кляйн (Joost Klein) не появился на генеральной репетиции гранд-финала, которая состоялась вечером 10 мая на Мальме Арене. Во время тестового голосования, проводимого с целью проверки системы, в списке было 25 стран, а не 26 – Нидерланды исключили из рейтинга.

Причиной путаницы стало расследование конфликта с участием голландца, случившегося за кулисами, пишет BBC. Европейский языковой союз (EBU), организующий мероприятие, не уточняет, в чем заключался "инцидент". Однако местные СМИ утверждают, что Кляйн совершил насильственные действия в отношении одной из сотрудниц конкурса. Теперь ему грозит дисквалификация.

Кроме того, сетью ходят слухи, будто решение организаторов связано с поведением Йоста во время конференции после второго полуфинала. Певец сидел рядом с представительницей Израиля Эден Голан и всячески пытался показать свою неприязнь к конкурсантке: накрывался флагом, когда исполнительница отвечала на вопросы прессы, а также обращалась к ней с саркастическими комментариями.

За день до гранд-финала международное жюри должно выставить оценки странам-участницам, однако судьи сделали исключение для Нидерландов. Поскольку Йост Кляйн не вышел на сцену 10 мая, эксперты оценивали номер голландца в полуфинале конкурса. Исполнителя отстранили от выступлений, пока продолжается расследование.

Однако рэппер все же на мгновение появился на вчерашней репетиции. Конкурсант принял участие в параде флагов вместе с другими участниками Евровидения 2024, и вскоре покинул площадку. Стоит отметить, что во время генерального прогона на сцену вынесли декорации к песне Кляйна "Europapa", но быстро убрали их из-за неявки исполнителя.

Согласно информации шведского издания Aftonbladet, Йоста обвиняют в насилии в отношении женщины – телевизионного постановщика. "Я не знаю, насколько это серьезно и что произошло, но EBU сейчас это расследует", – говорит источник, имеющий доступ к производству. Полиция подтвердила, что опрашивает причастных.

"Мы сейчас на месте и общаемся с причастными, чтобы составить представление о случившемся. Пока нет никакого уголовного подозрения, но это может измениться после того, как мы поговорим со свидетелями", – комментирует Риккард Лундквист, пресс-секретарь полиции Южного региона. .

По данным нидерландских СМИ, против Кляйна была подана жалоба. Артиста допросила полиция, впоследствии дело передали шведскому прокурору. Разрешение инцидента "может занять недели".

Из-за расследования организаторы конкурса были вынуждены отложить голосование "Rest of the World", которое должно было начаться в час ночи. Линии должны были открыть для стран мира, не участвующих в Евровидении 2024.

Напомним, Йост Кляйн является одним из фаворитов еврофанов в гранд-финале. Его выступление во втором этапе конкурса заставило танцевать весь зал Мальме Арены. Кроме того, букмекеры прочат голландцу седьмое место в рейтинге.

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